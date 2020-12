Tous les 440 prix individuels du bois d'œuvre résineux et des panneaux sont disponibles sur un seul écran

Commentaire hebdomadaire disponible sur son propre écran

La grille tarifaire peut être filtrée, recherchée et triée

Les filtres peuvent être enregistrés pour une analyse rapide et facile des produits exacts dont vous avez besoin pour prendre des décisions

Huit semaines de commentaires sont archivées par produit, mot-clé de sujet et espèce

Les tableaux et graphiques sont imprimables

Les données sont téléchargeables en .xls ou .csv

Madison's North American Heating Wood Pellet Prices

Les dernières données sur les exportations canadiennes et américaines de granulés de bois pour le chauffage résidentiel.

Mises à jour mensuelles de la production, des ventes et des prix des granulés aux États-Unis et au Canada ainsi que des prix concurrents du mazout domestique.

ainsi que des prix concurrents du mazout domestique. Ne manquez pas cette information vitale et opportune concernant la demande de résidus de scierie - copeaux et sciure de bois séchés au four - et les projections de la demande de matière première pour la production de granulés de bois.

Ne manquez pas cette information vitale et opportune concernant la demande de résidus de scierie - copeaux et sciure de bois séchés au four - et les projections de la demande de matière première pour la production de granulés de bois.

Madison's BC Coast Log Prices

Prix des billes de la côte de la Colombie-Britannique pour:

ESPÈCES : Cèdre rouge de l'Ouest, sapin Douglas et pruche / baumier

Cèdre rouge de l'Ouest, sapin Douglas et pruche / baumier GRADES: Standard, Chip & Saw, Gang, et Pulp

Standard, Chip & Saw, Gang, et Pulp VENTES: marchés canadiens et internationaux

Le rapport sur les prix des grumes de la Colombie-Britannique de Madison's Lumber Reporter fournit des informations précieuses combinées aux derniers prix des ventes de grumes de la côte ouest canadienne, avec des graphiques et des graphiques frappants pour illustrer notre propos.

Prix de vente actuels des billes de la côte de la Colombie-Britannique et commentaire succinct du marché:

préfigure les pénuries ponctuelles, les excédents et l'équilibre entre l'offre et la demande

les dernières ventes de billes en Colombie-Britannique, canadiennes et internationales

présenté dans un format compact de trois pages chaque mois

Prix des grumes côtières de la Colombie-Britannique, prix de vente du fournisseur, regroupés et examinés par une tierce partie

les prix reflètent FAB île de Vancouver , nets distribués au concessionnaire (côte ouest du Canada )

Ensemble de données mensuelles sur les prix des journaux BC de Madison en une seule bouchée Obtenez tout dans une seule image facile!

Madison's Quarterly Forest Pulse

L'outil d'information pour vos décisions de gestion forestière et d'investissement:

Notre produit trimestriel est conçu pour vous fournir des informations vitales sur l'industrie nord-américaine du bois massif, de la pâte et du papier à portée de main en temps opportun.

Ne manquez pas un seul numéro de cette information vital!

ce dont vous avez besoin pour planifier votre stratégie d'investissement dans les industries du bois de dimension et du bois

préfigure les pénuries, les excédents et l'équilibre entre l'offre et la demande

les dernières nouvelles sur les entreprises nord-américaines de bois massif et de papier

présenté dans un format de sept pages chaque trimestre

Madison's Lumber Directory

Aucun autre répertoire de scieries ne contient autant d'informations précieuses!

Laissez Madison's vous aider à trouver tout le bois dont vous avez besoin. Le répertoire en ligne du bois d'œuvre de Madison 2021 est bien plus qu'une simple liste de noms et d'adresses. Il s'agit du répertoire le plus étudié et le plus complet sur l'industrie forestière canadienne.

Madison's vous montre quelles entreprises produisent quels produits, puis vous met en contact avec des directeurs des ventes et des contacts clés de l'industrie canadienne des produits forestiers. Il vous prouvera sa valeur chaque jour, car nous l'avons conçu pour vous faciliter la tâche.

Plusieurs abonnements disponibles à un tarif réduit. Le tarif d'abonnement d'un an comprend une base de données mise à jour régulièrement sur le back-end.

Commandez maintenant! Appelez le 604-319-2266 ou remplissez notre formulaire de commande en ligne

Contactez-nous pour savoir comment inscrire votre entreprise canadienne dans le répertoire en ligne du bois de Madison 2021

Pour vous abonner à tout ou partie de ces produits, il vous suffit de remplir un bon de commande ici: https://madisonsreport.com/subscribe/

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'œuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'œuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'œuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

Keta Kosman

Éditrice

Madison's Lumber Reporter, est. 1952

Vancouver, BC, Canada

www.madisonsreport.com

604 319-2266

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Renseignements: Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266