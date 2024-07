« Nous, les Canadiens de l'Atlantique, chérissent leurs espaces naturels », a déclaré Jamie MacGillivray, associé fondateur de MacGillivray Injury Law. « Notre équipe juridique souhaite vraiment faire tout ce que nous pouvons pour conserver ces espaces pour les générations futures. Normalement, notre travail consiste à aider les victimes de blessures ; ici, nous élargissons notre mandat pour travailler au bien commun de la conservation. »

Le tirage « Trucks for Ducks »

Les participants au tirage courent la chance de gagner l'un des trois grands prix, soit trois véhicules personnalisés du constructeur Bespoke Motor Company. Les premiers acheteurs de billets (early birds) se verront aussi inscrits au tirage de trois forfaits de vacances de rêve d'une valeur de 15 000 $.

MacGillivray Injury Law commandite « Trucks for Ducks », dont toutes les recettes iront à CIC. Ces sommes contribueront à la conservation de plus de 800 hectares de milieux humides supplémentaires dans l'Atlantique, où CIC en gère déjà près de 60 000.

« La générosité et le soutien de MacGillivray Injury Law et des Canadiens de l'Atlantique nous vont droit au cœur, car ils nous aident à atteindre nos cibles ambitieuses de conservation, souligne Adam Campbell, directeur des activités de CIC dans l'Atlantique. Notre travail est bénéfique pour les loisirs, les habitats fauniques et la qualité de l'eau, en plus d'atténuer la perte de biodiversité et de renforcer la résilience climatique. »

Participez au tirage de véhicules personnalisés

Les billets de tirage sont en vente sur le site du concours au prix de 50 $ l'unité ou de 100 $ pour trois, soit l'équivalent d'un billet gratuit à l'achat de deux. Il est aussi possible de s'inscrire au tirage sans acheter de billet (voir les règlements du concours [en anglais] pour les détails).

Chaque résident de la Nouvelle-Écosse, chaque résident du Nouveau-Brunswick et chaque résident de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard a une chance de gagner un des trois camions personnalisés d'une valeur à l'unité de près de 300 000 $.

Grand prix n o 1 : Bespoke Motor Company FJ45 RECON, rouge Garde

Une version personnalisée, intemporelle et brute du FJ45 Land Cruiser. Ce camion à motorisation diesel est autant à son aise sur la chaussée que hors route. Unique. Construit à New Glasgow (Nouvelle-Écosse).

Grand prix n o 2 : Bespoke Motor Company FJ43 RECON, bleu moyen

Cette vision racée de l'iconique FJ43 est idéale pour les amateurs de virée tout-terrain. Avec son système audio Focal haut de gamme, son habitacle soigné et son moteur à essence de 525 ch, ce camion ne vous laissera jamais tomber, où que vous alliez. Unique. Construit à New Glasgow (Nouvelle-Écosse).

Grand prix no 3 : Bespoke Motor Company FJ40 RECON, jaune

Une réinterprétation audacieuse de l'expérience au volant d'un véhicule tout-terrain. Son moteur V8 et sa transmission automatique haute performance donnent à ce FJ40 puissance, douceur de roulement et agilité. Fusionnant une esthétique intemporelle et une ingénierie contemporaine, ce véhicule exceptionnel est fin prêt à laisser sa marque sur la chaussée et hors route. Unique. Construit à New Glasgow (Nouvelle-Écosse).

Premiers acheteurs : des vacances de rêve à gagner

Du 1er juillet 2024 au 30 mars 2025, le cabinet MacGillivray attribuera trois forfaits de vacances de rêve de 15 000 $ chacun. Les tirages auront lieu les 31 octobre, 25 décembre et 14 février.

Pour les règlements et les mises à jour, se reporter au site du concours.

En savoir plus sur MacGillivray Injury Law

Fondé en 1994, MacGillivray Injury Law est aujourd'hui le plus grand cabinet d'avocats en blessures corporelles du Canada atlantique. Ses bureaux à Halifax, New Glasgow, Moncton et St. John's emploient plus de 100 professionnels passionnés par leur mission d'aider leurs clients. Dans le cadre de son initiative MacGillivray Cares, le cabinet soutient aussi des programmes et services de sécurité alimentaire, de bien-être, de promotion des arts et de protection de l'environnement dans tout le Canada atlantique.

En savoir plus sur Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conversation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe avec les gouvernements, le secteur privé, les OBNL, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour protéger les milieux humides essentiels pour la sauvagine, la faune et tout l'environnement. Pour découvrir la gamme novatrice de services et de solutions écologiques de CIC, consulter le www.canards.ca.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le travail de CIC dans l'Atlantique.

