La Fondation Maurice-Tanguay s'associe à la Sun Life pour construire un terrain de basketball communautaire.

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - La Fondation Maurice-Tanguay, en collaboration avec la Sun Life, lance l'initiative Ma ville est basket visant à promouvoir l'importance du sport et d'un mode de vie sain chez les jeunes. Face à une recrudescence des problèmes de santé mentale et de pauvreté, les deux organisations se mobilisent pour apporter un soutien concret aux communautés dans le besoin.

Le sport, en particulier la pratique du basketball, joue un rôle essentiel dans le développement et le bien-être des jeunes. Il contribue à améliorer leur santé physique et mentale tout en favorisant le développement de compétences sociales, telles que l'esprit d'équipe et la collaboration. Convaincus du potentiel du sport comme moyen de transformation, la Fondation Maurice-Tanguay et la Sun Life souhaitent investir dans les quartiers qui en ont le plus besoin.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec la Sun Life, une entreprise engagée dans la promotion du bien-être et de la santé. Ensemble, nous travaillerons main dans la main pour rénover ou construire des terrains de basketball dans plusieurs quartiers du Québec. Cette initiative permettra aux jeunes de bénéficier d'espaces sûrs et appropriés pour pratiquer leur sport préféré », explique Olivier Tanguay, directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay.

Un premier projet à Lévis

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'amélioration des infrastructures sportives, la Fondation est heureuse d'annoncer que le premier terrain de basketball qui sera rénové sera celui du parc de L'Anse-Tibbits, à Lévis. Ce quartier a été choisi en partenariat avec la Sun Life en raison de son besoin urgent de nouvelles installations sportives. Grâce à cette modernisation, les jeunes de ce quartier bénéficieront d'un lieu de rencontre et de pratique sportive adapté à leurs besoins.

« Le basketball est en pleine croissance au Québec, comme partout au Canada. À travers l'initiative Ma ville est basket, nous visons à outiller et inspirer les jeunes à adopter un mode de vie sain et actif, souligne Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Nous sommes très fiers de laisser notre empreinte dans la région grâce à ce projet qui contribue à bâtir des collectivités en santé. »

Avec cette nouvelle commandite, la Sun Life réaffirme son engagement à aider la population à prendre sa santé en main, grâce au pouvoir du basketball. Bien ancrée dans le milieu du basketball au Canada, la Sun Life est devenue le premier partenaire du maillot des Raptors de Toronto, en 2017. En 2022, la Sun Life est ensuite devenue le partenaire santé et mieux-être officiel des Raptors de Toronto. En 2023, l'entreprise annonçait qu'elle devenait également partenaire santé et mieux-être officiel de Canada Basketball.

À la Ville de Lévis, on se réjouit d'accueillir le tout premier terrain de basketball de l'initiative Ma ville est basket, surtout en raison du quartier choisi.

« Le parc de L'Anse-Tibbits est un lieu significatif et symbolique, au cœur du Vieux-Lévis, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Cette initiative de la Fondation Maurice-Tanguay et de la Sun Life bénéficiera à l'ensemble des jeunes Lévisiennes et Lévisiens. Ce projet est en parfaite adéquation avec notre Politique de l'activité physique, du sport et du plein air qui vise à démocratiser l'accès à des infrastructures sportives et récréatives de qualité », souligne le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

À propos de la Fondation Maurice-Tanguay

Créée en 1991, la Fondation Maurice-Tanguay perpétue l'héritage de son fondateur, l'homme d'affaires et philanthrope Maurice Tanguay. Par le biais de sa principale campagne de financement, le tirage de la Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat présentée par Mercedes-Benz de Québec et Desjardins, sa mission est d'aider les enfants aux besoins particuliers et leurs familles.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité. En savoir plus sur la Sun Life dans la collectivité

Contact

Fondation Maurice-Tanguay

Mathieu Parent

[email protected]

418-847-4411 poste 4375

Sun Life

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

[email protected]

438-364-6807

SOURCE Financière Sun Life Canada