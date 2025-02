« Avec les modèles Lynx 2026, nous démontrons à la fois notre engagement à développer des nouvelles idées innovantes et notre stratégie d'amélioration continue. C'est ce qui nous a permis de devenir un leader du marché en Scandinavie et de s'ancrer aujourd'hui en Amérique du Nord », a déclaré Hannu Härkönen, chef de produit mondial, motoneiges Lynx. « Que ce soit avec de grandes choses comme la refonte des modèles Commander et Shredder ou avec de petites améliorations pour éliminer des irritants, telles que le nouveau garde-neige rabattable, nous visons à offrir la meilleure performance dans tous les segments du marché. »

Le modèle Commander RE passe à la plateforme Radien² la plus récente munie d'un éclairage LED et d'un style avant-gardiste. De plus, avec le nouvel écran tactile de 10,25 pouces, les consommateurs en Amérique du Nord peuvent utiliser la fonction Groupe sans connexion à un téléphone cellulaire et sans réseau cellulaire. Plusieurs autres nouvelles caractéristiques améliorent la performance et la polyvalence de ce modèle multi-segment, dont un étrier de frein haute performance à 4 pistons, de nouveaux bras triangulaires incurvés dans la suspension avant, un siège chauffant et un garde-neige rabattable qui facilite la marche arrière. La meilleure motoneige multi-segment de l'Europe est prête à faire ses preuves en Amérique du Nord.

Fidèles à la mentalité « nous sommes faits forts » de Lynx, les modèles de la gamme Shredder 2026 proposent une multitude de changements pour améliorer davantage ses capacités hors-piste. Le châssis est doté d'un tunnel fuselé et d'échangeurs de chaleur plus courts ainsi que de marchepieds surélevés réinventés. Toutes ces caractéristiques contribuent également à une réduction du poids des motoneiges Shredder. La suspension arrière PPS³-DS renouvelée utilise un nouveau profil de rail et une nouvelle géométrie pour améliorer la conduite en pente, tandis que les skis plus légers et plus étroits Blade DSS, la nouvelle suspension avant LFS-DS et la direction Twin Link offrent aux motoneigistes un meilleur contrôle dans toutes les situations. À travers toutes ces nouveautés, les consommateurs peuvent toujours compter sur des caractéristiques haute gamme telles que les meilleurs amortisseurs KYB à revêtement Kashima offerts sur les modèles Lynx Shredder RE et DS.

Robustesse, durabilité et performance sont au cœur de chaque motoneige Lynx. L'ensemble Core représente l'offre de départ de Lynx : il comprend des amortisseurs KYB de haute qualité, des ressorts hélicoïdaux favorisant la légèreté et la durabilité, des démarreurs à rappel de secours, et des moteurs Rotax fiables et économes en carburant. Loin d'être uniquement un ensemble standard, l'ensemble Core comprend également les caractéristiques de performance de Lynx, dont des suspensions et une ergonomie légendaires pour une conduite active tout au long de la journée. Toujours avec l'esprit Sisu, cet ensemble est disponible à un prix abordable sur tous les modèles Lynx 2026.

L'expérience de connectivité passe à un niveau supérieur pour 2026 : tout modèle équipé de l'écran tactile de 10,25 pouces sera doté de la fonction Groupe en Amérique du Nord. Celle-ci permet aux motoneigistes de suivre leurs amis sans devoir connecter un téléphone et sans réseau cellulaire, en plus de pouvoir visualiser des cartes topographiques intégrées et des sentiers de motoneige*, et d'utiliser le fil d'Ariane pour trouver son chemin de retour. Avec l'application BRP GO! les consommateurs peuvent atteindre une expérience encore plus riche avec plus de fonctionnalités, telles que la navigation virage par virage.

Parmi les autres changements clés apportés à la gamme Lynx 2026, le modèle Brutal RE passe à la plateforme Radien² avec de puissantes lumières LED, de nouveaux marchepieds pour une meilleure traction des pieds dans la neige profonde, et un étrier de frein haute performance à 4 pistons pour une puissance de freinage accrue. Les motoneiges Rave RE bénéficient d'une nouvelle suspension avant LFS-R offrant aux motoneigistes une meilleure stabilité et plus de capacités pour conduire en toute confiance. Le modèle est également disponible en noir et avec le moteur Rotax 850 E-TEC Turbo R de 180 ch. Finalement, le modèle Xterrain 2026 offre encore plus de choix aux consommateurs avec le nouvel ensemble Limited pour plus de confort, l'écran tactile de 10,25 pouces, un ensemble pour passager, et les options de moteur Rotax 600R E-TEC et 900 ACE Turbo.

*Dans certaines régions seulement.

