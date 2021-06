L'entreprise implantera sa nouvelle usine de production de remorques à Magog et commercialisera celles-ci aux États-Unis.

MAGOG, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Estrie compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, la députée de Brome--Missisquoi, Lyne Bessette, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 600 000 $ à Armorteck inc. Cette entreprise se spécialise dans la fabrication de remorques fermées haut de gamme en panneaux composites avec un châssis en aluminium destinées au marché américain. Cette contribution remboursable lui permettra d'acquérir des équipements de production et de manutention, ainsi que des équipements informatiques, et de mettre en œuvre son plan de commercialisation aux États-Unis.

Le gouvernement du Canada pose des actions concrètes pour stimuler la croissance et rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous. Il effectue des investissements stratégiques et accorde son soutien à des entreprises innovantes en démarrage qui seront une source de fierté dans leurs communautés et qui contribueront à la relance économique du Québec et du Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises de nos régions vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer un soutien financier à Armorteck, une entreprise de Magog. En misant sur ce nouveau projet, nous assurons une relance inclusive et durable ainsi que la création de bons emplois dans les Cantons-de-l'Est. »

Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi nous appuyons les petites et moyennes entreprises dans leurs projets de démarrage. Nos PME sont le moteur de nos communautés et l'épine dorsale de notre économie et elles créent et maintiennent de bons emplois locaux et sont garantes de la vitalité des régions. Nous nous devons de les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]