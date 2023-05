Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Investissement de plus de 2 millions de dollars dans l'Alliance pour la solidarité de la région de la Montérégie et invitation à participer à la consultation publique

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, annoncent un investissement de 2 010 238 $ visant à maintenir active l'Alliance pour la solidarité de la région de la Montérégie.

La poursuite des Alliances pour la solidarité s'inscrit dans la prolongation de la période d'application du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Cette prolongation, d'une durée d'un an, permet à la ministre de mener une grande tournée dans toutes les régions du Québec pour consulter ses partenaires, les élus et l'ensemble des acteurs du milieu communautaire. C'est grâce à cela que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale correspondra à la réalité d'aujourd'hui et permettra de faire face aux enjeux à venir.

Consultation publique en vue de l'élaboration du quatrième plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Les deux ministres profitent de cette annonce pour inviter la population de la région de la Montérégie à participer à la consultation publique. Jusqu'au 30 juin 2023, toutes les personnes qui souhaitent exprimer leurs idées peuvent le faire en répondant à un sondage en ligne. Tous sont invités à déposer un mémoire ou à remplir des questionnaires thématiques. Des groupes de discussion seront également formés dans plusieurs régions du Québec en juin 2023 pour entendre les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

Citations

« En poursuivant la mise en œuvre de mesures comme les Alliances pour la solidarité, nous réaffirmons l'importance que toutes les régions du Québec contribuent à la prospérité commune. Pour que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale soit porteur d'actions structurantes, nous avons besoin d'entendre toutes les voix. J'espère que les Québécoises et les Québécois participeront en grand nombre à la consultation. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Les sommes additionnelles annoncées aujourd'hui pour maintenir active l'Alliance pour la solidarité de la région de la Montérégie représentent une excellente nouvelle. Concrètement, elles nous permettront d'unir nos forces avec celles des acteurs du milieu pour continuer de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. J'invite d'ailleurs toute la population à participer en grand nombre à la consultation publique. Saisissez cette occasion pour repenser la solidarité et poursuivre, ensemble, l'édification d'une société bienveillante. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants

Le financement des Alliances pour la solidarité provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, institué par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Au 31 mars 2021, à mi-parcours des ententes, près de 2 000 projets, dans l'ensemble des régions du Québec, avaient été soutenus. Pour chaque dollar investi par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiatives sociales, 1,30 $ additionnel est fourni par le milieu. Les Alliances pour la solidarité représentent donc un levier économique important.

Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 prévoyait la conclusion d'ententes nommées Alliances pour la solidarité, signées par les mandataires régionaux, les élus locaux et le gouvernement du Québec, partout sur le territoire québécois.

