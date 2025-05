MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) félicite le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, d'avoir pris des mesures décisives contre les produits du tabac de contrebande dans le cadre du budget 2025.

La lutte contre la prévalence et l'accessibilité des produits du tabac de contrebande au sein de la province n'aura pas seulement une incidence favorable sur la sécurité des communautés locales, mais elle engendrera également des retombées positives considérables sur les finances de la province en récupérant des millions de dollars de recettes fiscales perdues, qui pourront être utilisées pour soutenir des initiatives clés mises en œuvre par le gouvernement.

« Il est encourageant de constater que le gouvernement Ford reconnaît que la répression des produits tabagiques de contrebande est essentielle à la sécurité et au bien-être des collectivités de la province, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial. Nous remercions la province pour son leadership dans ce dossier important et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour lutter contre la contrebande de tabac, combattre le crime organisé et assurer la sécurité de la population. »

Imperial est particulièrement satisfaite de noter que les aspects prioritaires suivants du budget reflètent cette ambition :

Des sanctions élargies : l' Ontario prévoit d'étendre les amendes prévues par la Loi de la taxe sur le tabac afin d'inclure la possession de produits du tabac illicites autres que les cigarettes, notamment les cigares, le tabac à pipe et le tabac à mâcher. De plus, le gouvernement alourdira les amendes applicables à d'autres infractions liées à la contrebande de tabac;

l' prévoit d'étendre les amendes prévues par la taxe sur le tabac afin d'inclure la possession de produits du tabac illicites autres que les cigarettes, notamment les cigares, le tabac à pipe et le tabac à mâcher. De plus, le gouvernement alourdira les amendes applicables à d'autres infractions liées à la contrebande de tabac; Le renforcement de l'application de la loi : la province entend également accroître son soutien à l'Équipe de lutte contre le tabac de contrebande en resserrant la coordination avec la Police provinciale de l' Ontario en vue de cibler les liens entre le tabac illicite, les stupéfiants et les armes à feu;

la province entend également accroître son soutien à l'Équipe de lutte contre le tabac de contrebande en resserrant la coordination avec la Police provinciale de l' en vue de cibler les liens entre le tabac illicite, les stupéfiants et les armes à feu; Une intervention à l'échelle nationale axée sur la vente en ligne : l' Ontario cherche aussi à freiner l'augmentation des ventes de tabac de contrebande en ligne et demande instamment au gouvernement fédéral de coopérer à la mise en place d'un cadre national d'application de la loi, se joignant ainsi à l' Alberta pour réclamer une action pancanadienne.

Le budget de l'Ontario souligne que la vente et la distribution en ligne constituent l'un des principaux moteurs du commerce illicite du tabac et exhorte le gouvernement fédéral à prendre des mesures vigoureuses à l'échelle nationale pour lutter contre cette menace. « Les provinces ont besoin du soutien du gouvernement fédéral en ce qui concerne le commerce illicite, et nous nous réjouissons que l'Ontario fasse appel à l'indispensable leadership du gouvernement fédéral face à un enjeu qui touche l'ensemble des provinces et des communautés du pays », ajoute M. Gagnon.

Imperial incite vivement les autres gouvernements provinciaux et la capitale à suivre l'exemple de l'Ontario et à s'attaquer au commerce du tabac de contrebande au Canada en collaborant et en adoptant des politiques intelligentes pour le bien des citoyens et pour le bénéfice à long terme des caisses de l'État.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un avenir meilleurMC en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir un entretien, veuillez vous adresser à : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]; Mary Moniz, Torchia Communications, 647 278-0152, [email protected]