MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Il y a un an cette semaine, l'ancien gouvernement fédéral a publié un arrêté ministériel interdisant la vente de ZONNIC, le seul sachet de nicotine approuvé par Santé Canada comme produit de sevrage tabagique, dans les dépanneurs à l'échelle nationale, limitant ainsi sa vente aux comptoirs des pharmacies.

Cette politique, présentée comme une mesure de santé publique, a clairement eu l'effet inverse. Du jour au lendemain, l'accès à ZONNIC a immédiatement été réduit. Alors que les ventes de ZONNIC ont chuté, celles de cigarettes ont bondi de 2,8 % et, au cours de l'année dernière, plus de 500 millions de sachets illégaux et non réglementés ont été vendus sur le marché noir.

« Le gouvernement a pris pour cible le seul produit à base de nicotine en sachet légal et réglementé au pays, ouvrant ainsi la porte à un marché illicite florissant, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada (Imperial). ZONNIC n'était pas le problème. Il était et demeure la solution pour de nombreux fumeurs canadiens. »

Les conséquences se sont avérées promptes et préoccupantes :

Les ventes illicites ont explosé. Des sachets non réglementés, dont beaucoup contiennent des taux de nicotine nettement supérieurs à la limite légale, inondent désormais le marché et les plateformes de commerce électronique, où ils sont facilement accessibles aux jeunes comme aux adultes.

Des sachets non réglementés, dont beaucoup contiennent des taux de nicotine nettement supérieurs à la limite légale, inondent désormais le marché et les plateformes de commerce électronique, où ils sont facilement accessibles aux jeunes comme aux adultes. Les fumeurs sont laissés pour compte. En milieu rural et isolé, où les pharmacies sont rares, les fumeurs adultes qui comptaient autrefois sur ZONNIC pour cesser de fumer se heurtent désormais à des obstacles injustifiés.

En milieu rural et isolé, où les pharmacies sont rares, les fumeurs adultes qui comptaient autrefois sur ZONNIC pour cesser de fumer se heurtent désormais à des obstacles injustifiés. Les pharmaciens sont surchargés. Les pharmaciens jouent un rôle essentiel dans le sevrage tabagique de nombreux fumeurs, mais plutôt que de consacrer leur temps aux soins indispensables aux patients, les professionnels de santé doivent désormais faire face à une charge administrative supplémentaire considérable et inutile.

Cette politique a également porté un coup dur à l'économie des petites entreprises du pays, touchant bon nombre des 200 000 emplois dans le secteur de la vente au détail de proximité au Canada et menaçant les petites entreprises qui dépendent de la vente de produits à base de nicotine réglementés pour demeurer concurrentielles.

Santé Canada a approuvé ZONNIC en tant que produit de santé naturel et outil d'aide au sevrage tabagique. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a reconnu son efficacité en tant que thérapie de substitution nicotinique à action rapide. Il était largement disponible dans les magasins fréquentés par les fumeurs adultes et il fonctionnait. Chez les détaillants qui vendaient ZONNIC, les ventes de cigarettes ont enregistré une baisse à deux chiffres. Cette progression a toutefois ralenti depuis.

Plutôt que de protéger la population canadienne, le décret a pénalisé l'innovation, récompensé la non-conformité et rendu la tâche plus difficile et plus compliquée pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. ZONNIC demeure le seul sachet de nicotine qui répond aux normes nationales de sécurité et de qualité, mais son accès a été entravé pour de nombreux fumeurs canadiens.

Imperial s'aligne sur l'objectif de Santé Canada visant à réduire l'incidence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Cependant, pour y parvenir, des outils innovants d'aide au sevrage tabagique tels que ZONNIC doivent être largement et facilement accessibles au comptoir des pharmacies ET aux endroits où les fumeurs achètent leurs cigarettes. « Nous sommes prêts à trouver des solutions concertées avec le ministre de la Santé afin d'alléger le fardeau qui pèse sur les pharmaciens déjà surchargés et, surtout, d'aider le plus grand nombre possible de fumeurs adultes à renoncer au tabac pour de bon », ajoute Éric Gagnon.

Les Canadiens méritent mieux. Ils ont droit à une politique de santé publique fondée sur des données probantes qui les aide à cesser de fumer, et non qui les empêche d'avancer.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir un entretien, veuillez vous adresser à : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]