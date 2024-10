Lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires dans le Bas-Saint-Laurent - 850 000 $ supplémentaires pour les nouveaux locaux de Moisson Rimouski-Neigette

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme une aide financière supplémentaire de 850 000 $ pour l'aménagement des nouveaux locaux de Moisson Rimouski-Neigette. Cette somme s'ajoute aux 500 000 $ annoncés en janvier dernier, portant le total à 1,35 million de dollars.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, a profité de l'inauguration des installations pour en faire l'annonce.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a octroyé une somme de 700 000 $, issue d'un appel de projets du programme d'infrastructures des Banques alimentaires du Québec.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a quant à lui versé une aide financière de 150 000 $ dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec. Le projet de Moisson Rimouski-Neigette a été sélectionné par le comité régional du Bas-Saint-Laurent.

« Je suis heureux de ce soutien additionnel qui permettra à Moisson Rimouski-Neigette, grâce à de nouveaux locaux, de valoriser davantage de denrées et d'offrir encore plus de repas sains à des personnes en situation de vulnérabilité. La poursuite de la collaboration avec le réseau des Banques alimentaires du Québec en vue de le soutenir dans la réalisation de sa mission est une priorité pour votre gouvernement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre gouvernement continue de poser des gestes pour que tous les Québécois aient à manger, notamment par le renforcement des infrastructures de ses collaborateurs comme Moisson Rimouski-Neigette. Le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que j'ai déposé en juin dernier nous permettra aussi d'augmenter de 30 % le nombre de projets en sécurité alimentaire soutenus à travers le Québec. Ensemble, veillons à ce que personne ne soit laissé derrière. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je suis heureuse que notre gouvernement offre un appui soutenu aux organismes communautaires présents sur le terrain. Grâce à l'action de Moisson Rimouski-Neigette, la communauté du Bas-Saint-Laurent est davantage mobilisée. On est tous plus riches lorsque les besoins de base de nos concitoyens sont comblés. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au MAPAQ et au MAMH pour leur apport généreux à ce projet vital. Grâce à leurs contributions, nous avons pu moderniser nos infrastructures et ainsi renforcer notre capacité à répondre aux besoins alimentaires croissants de notre communauté. Leur engagement nous permet de poursuivre notre mission dans des conditions optimales, au bénéfice de tous ceux qui comptent sur nos services. »

Marie-Ève St-Pierre, directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette

Le projet de déménagement, d'aménagement et d'achat d'équipements de Moisson Rimouski-Neigette est évalué à 2,2 millions de dollars. La capacité d'entreposage des denrées sera près de trois fois supérieure à celle des anciennes installations. L'organisme estime que près de 500 000 kilogrammes de nourriture supplémentaires par année pourront être recueillis.

Rappelons que le MAPAQ avait accordé une aide financière de 20 millions de dollars sur 4 ans en juillet 2023 pour permettre aux membres et aux partenaires des Banques alimentaires du Québec de réaliser des projets visant l'achat d'équipements et de matériel roulant et l'amélioration des infrastructures d'entreposage du réseau. Depuis 2021, ce sont plus de 26 millions de dollars qui ont été annoncés pour soutenir les besoins en matière d'infrastructures.

Depuis le lancement de ce programme, 74 projets différents, financés à la hauteur de plus de 20,1 millions de dollars, ont été autorisés à travers le Québec. Ils représentent des investissements de 90,3 millions de dollars.

Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec contribue à nourrir, chaque mois, les quelque 872 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire.

Présent dans toutes les régions, le réseau des Banques alimentaires est constitué de 19 membres Moisson et de 15 membres Associés, et il dessert près de 1 300 organismes locaux.

Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, 8,65 millions de kilogrammes de nourriture, d'une valeur de 113,3 millions de dollars, ont été récoltés au moyen du Programme de récupération en supermarchés.

