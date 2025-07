Agriculture au Québec - Des gestes concrets pour nos entreprises agricoles

QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, profite d'une tournée des entreprises agricoles estriennes en compagnie du député de Mégantic, M. François Jacques, et du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, pour rappeler des gestes concrets qui ont été posés par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole québécois. Ces actions vont contribuer à l'essor de l'agriculture et à accroître l'autonomie alimentaire sur tout le territoire.

Parmi les engagements marquants du gouvernement, on compte l'adoption de la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Cette loi vise à protéger le garde-manger collectif et à favoriser le développement des activités agricoles de proximité et agrotouristiques qui permettent la mise en valeur des produits locaux et régionaux.

Afin de faciliter l'accès aux terres pour la nouvelle génération d'agriculteurs, une somme de 100 millions de dollars a été investie par le gouvernement ainsi que par le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins pour la mise en place du nouveau Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA II). Le FIRA II permet d'aider concrètement les jeunes entrepreneurs qui souhaitent réaliser leur rêve de se lancer en agriculture.

Parallèlement à cet appui à la relève, le gouvernement intensifie ses efforts pour répondre aux enjeux climatiques auxquels le secteur est confronté. C'est pourquoi 81 millions de dollars ont été ajoutés aux sommes déjà consenties pour porter le total à 188 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Plus de 85 % de ce montant est destiné directement aux producteurs pour des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour de l'adaptation aux changements climatiques.

Enfin, en collaboration avec La Financière agricole du Québec, le gouvernement a lancé la réforme la plus ambitieuse à ce jour du Programme d'assurance récolte. Le programme sera simplifié, l'accès aux entreprises de petite taille sera facilité et les délais de paiement seront réduits. Déjà en 2025, avec l'appui de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, une nouvelle clause catastrophe a été ajoutée pour les cultures maraîchères, venant atténuer l'impact des pertes importantes sur la contribution des producteurs. L'élargissement de l'application de cette clause à d'autres productions se poursuivra en 2026.

« Votre gouvernement est fier des initiatives mises en place pour soutenir le secteur agricole. Des actions ambitieuses ont été entreprises pour protéger les terres, pour renforcer la résilience des entreprises face aux aléas climatiques et pour appuyer les jeunes de la relève, au bénéfice d'une plus grande autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

D'autres mesures ont contribué à mieux épauler les entreprises agricoles : L'ajout d'une somme de 42 millions de dollars au Programme Investissement Croissance Durable (PICD). Cette bonification porte le montant consacré au PICD à 92 millions de dollars pour soutenir la relève agricole et accroître la productivité et la croissance des entreprises agricoles, seulement pour l'année 2024-2025. Depuis 2020, ce sont 297 millions de dollars qui ont été consacrés au PICD. Les éleveurs et les producteurs verront le soutien aux services vétérinaires bonifié grâce à un investissement de 51 millions de dollars provenant du Programme intégré de santé animale du Québec. De plus, 40 % de l'investissement annoncé est consacré aux clientèles établies en régions périphériques. Le gouvernement du Québec a mis en place sept mesures qui permettront de réduire la paperasse pour les agricultrices et les agriculteurs du Québec. Ces allégements représentent des économies annuelles de près de 30 millions de dollars pour les entreprises agricoles. Un soutien financier additionnel de 20 millions de dollars a également été investi pour accroître la productivité et la compétitivité des entreprises spécialisées en productions végétale et apicole. L'initiative ministérielle « Proximité végétale » prévoit une bonification pour les entreprises situées en régions périphériques. Un soutien financier supplémentaire de 3 millions de dollars pour soutenir des projets d'agriculture de proximité ainsi que des projets horticoles et agrotouristiques grâce à l'initiative ministérielle Proximité 2024-2026 et à l'Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels. Un appui financier de 7,5 millions de dollars, issu de l'Initiative ministérielle : relève agricole et entrepreneuriat, pour aider davantage de jeunes agriculteurs à s'établir sur le territoire québécois. Cette aide vise à soutenir la relève agricole qui démarre une nouvelle entreprise ou qui acquiert ou reprend une entreprise existante.

En 2024, le Québec comptait 28 237 exploitations agricoles. Ces entreprises ont généré des recettes monétaires agricoles totales évaluées à 13 milliards de dollars et ont réalisé des investissements de 1,7 milliard de dollars.

