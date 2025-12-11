Les centres de planification et de commande font partie des nombreuses façons dont le détaillant de renommée mondiale rend ses articles et services d'aménagement abordables plus pratiques et accessibles. Les clients peuvent prendre rendez-vous avec des experts IKEA pour concevoir, commander et acheter des agencements complexes pour la cuisine, la chambre, le salon et la salle de bains. Une fois les commandes passées, elles peuvent être livrées à domicile ou ramassées à l'emplacement désigné au centre de planification et de commande.

Vous souhaitez actualiser votre espace ? Les visiteurs du centre de planification et de commande d'Abbotsford, situé au 32700, South Fraser Way, unité 80, pourront découvrir une sélection d'articles de l'assortiment IKEA (excepté les aliments ; malheureusement, pas de boulettes de viande) à acheter ou à emporter immédiatement.

IKEA Canada a célébré l'ouverture officielle de son nouveau centre de planification et de commande lors d'un événement inaugural auquel ont assisté des représentants de IKEA Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique, du conseil municipal d'Abbotsford, des services de commandites corporatives et de développement économique, de la Chambre de commerce d'Abbotsford, d'Archway Community Services, ainsi que des partenaires de Leeswood Construction et Colliers.

Des allocutions ont été prononcées par Janet McGowan, directrice Zone de marché de l'Ouest, IKEA Canada ; Christophe Adrien, directeur de marché, IKEA Coquitlam ; Bruce Banman, député provincial, Abbotsford-Sud ; Simon Gibson, Abbotsford maire suppléant et conseiller; et Alex Mitchell, PDG, Chambre de commerce d'Abbotsford.

« Chez IKEA, notre vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Et pour les Canadiens aujourd'hui, cela signifie plus de valeur, de simplicité, de rapidité, de fonctionnalité et de durabilité. C'est la raison pour laquelle IKEA Canada se transforme pour offrir une expérience d'achat abordable et harmonieuse, peu importe la manière, le moment et l'endroit où nos clients choisissent de magasiner avec nous, affirme Janet McGowan, directrice Zone de marché de l'Ouest, IKEA Canada. IKEA est présente en Colombie-Britannique depuis près de 50 ans. Nous voyons encore tellement de potentiel dans ce marché dynamique et nous sommes ravis de continuer à rendre nos articles et services encore plus accessibles à un plus grand nombre de Britanno-Colombiens. »

Avec une superficie commerciale de 5790 pieds carrés, le centre de planification et de commande d'Abbotsford propose 10 modèles d'exposition pour la cuisine, neuf pour la chambre, quatre pour la salle de bains et deux pour le salon. Une équipe de 10 experts IKEA est prête à offrir aux clients des conseils et des idées pour aménager les espaces de leurs rêves, adaptés aux besoins changeants de la vie à la maison.

« Le centre de planification et de commande d'Abbotsford a été conçu en pensant à nos clients. C'est un espace différent où ils peuvent explorer des idées, s'inspirer et collaborer avec nos experts pour planifier et aménager des agencements qui correspondent à leur maison, leur style et leur budget. Nous les accompagnons dans chaque détail, du concept à la livraison, afin qu'ils puissent créer un chez-soi qui leur ressemble vraiment, explique Christophe Adrien, directeur de marché, IKEA Coquitlam. Cette ouverture est bien plus qu'un nouveau point de service. C'est une promesse faite à Abbotsford : IKEA continuera d'innover et de s'adapter pour répondre aux besoins de ses résidents. En créant des emplois, en soutenant des initiatives locales et en collaborant avec des organisations qui apportent une réelle valeur, nous nous engageons à bâtir un meilleur quotidien, non seulement à l'intérieur des maisons, mais aussi à travers cette magnifique ville. »

Les clients peuvent réserver leur rendez-vous de planification en ligne sur la page IKEA Abbotsford - Centre de planification et de commande - IKEA CA ou en magasin à IKEA Coquitlam.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/ .

