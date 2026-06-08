Louise Arbour est devenue la 31e gouverneure générale et commandante en chef du Canada

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'installation de Son Excellence la très honorable Louise Arbour en tant que 31e gouverneure générale du Canada a eu lieu ce matin lors d'une cérémonie tenue dans la salle du Sénat, à Ottawa.

Après la cérémonie d'installation, la gouverneure générale Arbour a assisté à une présentation d'honneurs militaires, a passé en revue une garde d'honneur et a déposé des fleurs au Monument commémoratif de guerre du Canada.

La gouverneure générale Arbour s'est ensuite rendue à Rideau Hall, où elle a été accueillie par sa famille et par les membres du personnel du Bureau du secrétaire du gouverneur général, ainsi que par une garde d'honneur composée de membres des Governor General's Foot Guards (GGFG).

Photos officielles, discours et biographie

Les photos officielles, le discours d'installation et la biographie officielle de la 31e gouverneure générale sont désormais accessibles sur www.gg.ca.

Revivez la cérémonie d'installation

Toute personne ayant manqué la cérémonie peut la visionner sur le site de Patrimoine Canadien.

Citation :

« À l'aube de mes nouvelles fonctions, je suis consciente du privilège qui m'est accordé, d'aller à la rencontre de Canadiennes et de Canadiens partout au pays et de découvrir la richesse des idées et des idéaux qui les animent. Je me prépare à être surprise et confrontée à mes propres stéréotypes et biais inconscients [...] Je me ferai un plaisir d'apprendre et de partager avec vous mes réflexions sur le bonheur de découvrir les autres. Et quand je serai appelée à représenter le Canada à l'extérieur du pays ou à accueillir des dignitaires étrangers chez nous, c'est cette richesse de voix canadiennes que j'ai l'intention de porter. »

Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada

Faits en bref

La nouvelle gouverneure générale est également chancelière et compagnon principal de l'Ordre du Canada, chancelière de l'Ordre du mérite militaire et chancelière de l'Ordre du mérite des corps policiers.

L'intronisation d'un nouveau gouverneur général est un moment historique qui reflète notre monarchie constitutionnelle et notre démocratie parlementaire.

Cet événement a été organisé par Patrimoine canadien, le ministère fédéral responsable des cérémonies d'État, notamment la cérémonie d'installation des gouverneurs généraux.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]