« Alors que FLO poursuit son expansion à travers les États-Unis, cette nomination arrive au moment idéal pour approfondir la collaboration entre les opérateurs de réseaux de VE et les fournisseurs d'énergie afin de développer un réseau de recharge fiable basé sur des normes ouvertes », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO . « Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe d'ATE et j'ai hâte de travailler avec nos partenaires dans le cadre de notre mission commune visant à accélérer l'adoption des VE. »

Alors que les ventes de VE ne cessent d'augmenter, l'accès à des bornes de recharge fiables reste l'un des principaux obstacles à l'adoption des VE. De plus, les protocoles technologiques concurrents ont ralenti la standardisation de la technologie de recharge des VE, ajoutant des obstacles à l'expérience des conducteurs. La nomination de M. Tremblay, en vigueur depuis la réunion du conseil d'administration de l'ATE à Charlotte, en Caroline du Nord qui a eu lieu le 27 juin 2022, devrait renforcer la capacité de l'ATE à mettre en place un réseau de recharge avec un temps de fonctionnement hors pair et à combler les lacunes de l'infrastructure afin de réduire l'anxiété liée à l'autonomie et au temps de recharge.

« Louis apporte une nouvelle perspective qui aidera nos membres à accélérer le déploiement de l'infrastructure pour les VE et à créer un réseau de recharge fluide, ouvert et fiable dans les communautés et les routes à travers l'Amérique du Nord », a déclaré Mark Fronmuller, président du conseil d'administration de l'ATE. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein du conseil d'administration de l'ATE et nous sommes impatients de travailler en collaboration avec de nombreux États et gouvernements locaux pour mettre en place une infrastructure de bornes de recharge qui reflète notre philosophie de collaboration entre les différents acteurs clés de l'industrie. »

Au fur et à mesure que les Américains adoptent les VE, les fournisseurs d'énergie joueront un rôle central dans la construction et la gestion de l'infrastructure électrique et dans la fiabilité du réseau. Les conducteurs ne dépendront plus exclusivement des stations-service, des raffineries et des compagnies pétrolières pour se procurer du carburant. Ils compteront davantage de l'électricité fournie par les services de distribution et des bornes de recharge entretenues par les opérateurs de réseau. Alors que le secteur connaît cette transition, les fournisseurs d'énergie, les opérateurs de réseau et les autres parties prenantes devront collaborer pour répondre à l'évolution des besoins énergétiques des consommateurs américains.

« L'arrivée de Louis au conseil d'administration renforce la perspective et l'expertise de l'Alliance parmi nos divers membres », a déclaré Phil Jones, directeur général de l'ATE. « L'accent mis par FLO sur le temps de fonctionnement, la fiabilité des bornes, les normes ouvertes, le renforcement du rôle nécessaire des fournisseurs d'énergie dans l'adoption des VE et les investissements dans les infrastructures va considérablement renforcer le plaidoyer de l'ATE devant les commissions d'État et les tribunaux provinciaux où nous sommes actifs pour accélérer cette transformation fondamentale. »

« En tant qu'opérateur de réseau de recharge pour VE de premier plan, FLO apporte une précieuse expertise à l'Alliance et comprend les défis auxquels l'industrie est confrontée », a ajouté Hans Kobler, président, chef de la direction et associé principal d'Energy Impact Partners (EIP) ainsi que membre du conseil d'administration de FLO. « Avec des expansions réussies sur les principaux marchés et un fort accent sur la qualité et la fiabilité, M. Tremblay continuera à jouer un rôle précieux dans l'arène politique en Amérique du Nord et à accélérer l'adoption des VE ainsi que la mise en place d'une infrastructure de recharge fiable. »

FLO a récemment annoncé sa première usine d'assemblage de bornes de recharge pour VE aux États-Unis, à Auburn Hills, dans le Michigan visant à soutenir son plan de produire 250 000 bornes de recharge d'ici 2028 pour le marché américain. La nomination de M. Tremblay au sein du conseil d'administration offre une opportunité de partenariats précieux entre FLO et les fournisseurs d'énergie à travers les États-Unis et aidera l'ATE et FLO dans leur mission commune d'accélérer l'adoption des VE.

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus de 750 000 événements de recharge grâce à plus de 65 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

À propos de l'Alliance for Transportation Electrification

L'Alliance for Transportation Electrification (ATE), une organisation à but non lucratif, est une vaste coalition d'organisations qui travaillent à accélérer l'électrification des transports dans tous les États et provinces. Il s'agit notamment de fournisseurs d'énergie, constructeurs automobiles, de fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques (EVSE) et d'associations commerciales et d'organismes à but non lucratif affiliés. L'ATE est convaincue qu'une vaste coalition regroupant plusieurs acteurs de l'industrie est essentielle pour rassembler les parties prenantes autour des questions de politique et de réglementation qui permettront cette transition fondamentale de l'industrie du transport, des services d'électricité, des technologies de l'information et des logiciels. Pour plus d'informations sur l'ATE, veuillez visiter : https://evtransportationalliance.org

À propos d'Energy Impact Partners

Energy Impact Partners, LP (EIP) est une société mondiale de capital-risque qui mène la transition vers un avenir durable. EIP réunit des entrepreneurs et entreprises énergétiques et industrielles les plus avant-gardistes du monde pour faire progresser l'innovation. Avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, EIP investit dans le monde entier dans les secteurs du capital-risque, de la croissance, du crédit et de l'infrastructure. Son équipe compte près de 60 professionnels basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Palm Beach, Londres, Cologne et Oslo. Pour plus d'informations sur EIP, veuillez visiter : www.energyimpactpartners.com.

*FLO est une marque déposée de Services FLO Inc.

