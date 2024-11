MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritimes, est fière d'annoncer que le prix « People Development Award 2024 » lui a été décerné lors de la cérémonie de l'International Bulk Journal (« IBJ »), qui s'est déroulée à Anvers, en Belgique. Ce prix souligne la volonté d'excellence de LOGISTEC dans l'élaboration d'un programme de formation complet, évolutif et efficace qui a permis d'améliorer de manière significative les performances en matière de sécurité et le développement des employés dans son réseau de 91 terminaux et 62 ports.

« LOGISTEC est honorée d'être reconnue par IBJ pour son engagement dans le développement de son équipe », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Nous croyons qu'il est important d'investir dans nos employés, de développer les compétences spécialisées et de se concentrer sur la sécurité des opérations afin de contribuer au succès de notre entreprise. Ce prix renforce la position de LOGISTEC à titre d'organisation tournée vers l'avenir qui donne la priorité au perfectionnement et à la croissance de nos gens qui travaillent chaque jour dans nos ports et nos terminaux ».

Au cours de la cérémonie, George Di Sante, vice-président, développement de marchés vrac, de LOGISTEC a reçu un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière. Rodney Corrigan, président de LOGISTEC, a fait part de son appréciation de M. Di Sante : « George œuvre au sein de LOGISTEC depuis plus de 25 ans, et a toujours incarné nos valeurs avec fierté. Tout au long de sa carrière, il a consacré du temps à partager son savoir avec nos plus jeunes collègues, s'assurant ainsi que sa remarquable connaissance du secteur soit transmise aux générations futures. George a joué un rôle déterminant dans l'atteinte de nouveaux sommets pour le marché du vrac et dans la réalisation d'importants projets avec nos clients et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement. »

Depuis 41 ans, les IBJ Awards sont considérés comme un hommage à l'excellence dans l'industrie du vrac maritime, récompensant des réalisations exceptionnelles et des innovations d'entreprises d'envergure internationale dans diverses catégories. IBJ est un média d'information important qui se concentre sur tous les aspects du transport du vrac à travers le monde.

À propos LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 62 ports et 91 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime destinés principalement au commerce côtier arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs desservant le marché canadien.

