MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - L'unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau de LOGISTEC, leader dans les industries de la technologie sans tranchée et de l'infrastructure de l'eau, a le plaisir d'annoncer la nomination de Patrick Maginn au poste de président de son unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau. M. Maginn, un dirigeant chevronné qui a fait ses preuves en matière de développement d'entreprises et de stimulation de la croissance, rejoint l'unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau après avoir été président de North Point Roofing.

Patrick Maginn apporte à son nouveau poste une grande expérience, ayant dirigé, construit et créé de la valeur significative au sein de sociétés privées et de sociétés détenues par des fonds d'investissement privés. Son expertise inclut une spécialisation en fusions-acquisitions et de la croissance organique notable.

Parmi les faits marquants de sa carrière, on peut citer le développement de la plus grande entreprise privée de produits sans tranchée aux États-Unis en tant que directeur de l'exploitation, où il a géré de manière experte les opérations de service et de fabrication. Il a également acquis une grande expérience en tant que directeur général et directeur des opérations dans la région du sud-est, ce qui a renforcé sa réputation de leader dans l'industrie.

Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC, a commenté cette nomination : « Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Patrick Maginn au sein de notre équipe. Ses compétences exceptionnelles en matière de leadership, acquises à West Point et affinées par ses expériences sur le champ de bataille tout comme dans les salles de réunion, font de lui le candidat idéal pour diriger notre unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau. La capacité avérée de Patrick à constituer des équipes efficaces, à réaliser des gains de productivité et à augmenter les bénéfices sur divers marchés nationaux s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance unique. »

L'approche de M. Maginn est axée sur l'instauration d'une culture forte, la constitution d'équipes performantes, la communication d'objectifs clairs, le maintien d'une orientation client et la promotion d'une attitude gagnante.

« Je suis ravi de rejoindre LOGISTEC et de diriger l'unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau, aux côtés des équipes talentueuses de NIEDNER et de Fer-Pal », a déclaré Patrick Maginn. « Mon objectif est de mettre à profit mon expérience en matière de gestion des risques, d'exécution et de responsabilité pour stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur de l'infrastructure d'eau. Je me réjouis de travailler avec l'équipe talentueuse d'ALTRA pour offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos parties prenantes. »

M. Maginn est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie environnementale de la United States Military Academy et d'une maîtrise en gestion de l'ingénierie du Missouri S&T. Sa formation militaire inclut la participation à l'opération Iraqi Freedom 1, au cours de laquelle il a reçu l'étoile de bronze avec la 4th ID.

À propos de l'unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau de LOGISTEC

L'unité d'affaires Solutions d'infrastructures d'eau, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions d'eau depuis 40 ans. L'Entreprise fournit des solutions créatives et personnalisées pour le renouvellement de conduites d'eau potable et le transport de fluides à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Sa technologie de renouvellement de conduites d'eau a été installées dans plus de 350 villes nord-américaines sur plus de 2,500 km. Les ingénieurs et scientifiques de l'Entreprise, de concert avec une équipe interne de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

