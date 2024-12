MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - LOGISTEC a le plaisir d'annoncer la nomination de Nathalie Viens au poste de présidente de sa division Eau et Environnement. Nathalie apporte une riche expérience dans la direction d'opérations mondiales dans diverses industries, notamment l'investissement, la gestion d'actifs, le conseil, l'ingénierie et la construction, les infrastructures et les ressources. Elle est reconnue pour son expertise dans la transformation et l'exécution de stratégies d'entreprise qui améliorent significativement l'efficacité opérationnelle.

Nathalie Viens est reconnue pour son style de leadership axé sur les résultats, sa passion pour inspirer les équipes et ses capacités décisives à mener des transformations. Tout au long de sa carrière, elle a démontré une solide gestion des profits et pertes en supervisant des entreprises et des portefeuilles comprenant des opérations multi-sites et diversifiées telles que des sites de service, des usines opérationnelles et des engagements PPP pluriannuels.

Avant de rejoindre ALTRA | SANEXEN, Nathalie était directrice générale et responsable de la gestion d'actifs pour les infrastructures privées chez CBRE Investment Management. À la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), elle était partenaire opérationnelle, responsable du développement de stratégies de gestion d'actifs et du soutien aux améliorations opérationnelles dans un portefeuille mondial. Ses rôles précédents incluent également des postes de direction importants chez Veolia Canada, AtkinsRéalis et Accenture.

"L'expérience approfondie de Nathalie en excellence opérationnelle et sa vision stratégique font d'elle une leader idéale pour notre division Eau et Environnement," a déclaré Sean Pierce, président et PDG de LOGISTEC, la société mère d'ALTRA | SANEXEN. "Son engagement envers la création de valeur et la transformation opérationnelle sera déterminant pour stimuler la stratégie de croissance d'ALTRA | SANEXEN."

Au cours des 5 dernières années, dans le cadre de son rôle dans l'industrie de l'investissement, Nathalie a siégé à divers conseils d'administration tels que WanRack (entreprise FTTH), Forum Mobility (Infrastructure de recharge pour véhicules lourds) et Connect Bus (Société de transport par bus), Energir, Transportadora Associada de Gás S.A. (transmission de gaz naturel), Student Transportation of America (services de bus scolaires), Plenary Americas (PPP), FiBrasil (Actif de fibre neutre) et Transmissoras Unidas de Energia (Transmission électrique).

Nathalie est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'une maîtrise (M. Sc. A) en génie chimique et est membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Elle est certifiée administratrice (C.Dir) et certifiée PMP.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis 40 ans. Grâce à ses unités d'affaire clés - les services d'environnement et d'eau et les solutions pour l'infrastructure d'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

