« Nous sommes heureux de renforcer notre équipe de direction avec les nominations de Michel Brisebois et de Katia Reyburn, qui soutiendront la vision de notre organisation en tant qu'opérateur de terminal et fournisseur de services logistiques d'envergure mondiale », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Misant sur des relations étroites avec nos gens et nos parties prenantes, ils contribueront à notre performance solide, axée sur la sécurité, la collaboration et l'excellence ».

Comptant plus de 25 ans d'expérience en ressources humaines, Michel Brisebois possède une grande expertise dans la gestion des talents au sein de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement. Ses connaissances uniques en matière d'attraction, de développement et de rétention des talents, ainsi que sa maîtrise des relations de travail, sont essentielles à la réussite de LOGISTEC dans un secteur en constante évolution. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en relations industrielles, ainsi qu'un certificat en administration de l'Université Laval.

« Nos gens sont notre plus grand atout », a déclaré Michel Brisebois. « En tant que partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement, nos équipes continuent à trouver des solutions pour nos clients à travers notre réseau, contribuant ainsi à un avenir durable pour l'industrie ».

Katia Reyburn a un parcours impressionnant, ayant dirigé les communications et les affaires publiques dans des entreprises de grande envergure depuis plus de 25 ans. Elle a rejoint LOGISTEC en 2021, où elle a su se distinguer par son leadership et son approche collaborative. Dans ses nouvelles fonctions, elle mettra à profit son expertise en matière de communication corporative pour renforcer le positionnement stratégique de LOGISTEC et soutenir nos objectifs d'affaires. Diplômée de l'université McGill, Katia a également une maîtrise en communications de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Nous avons bâti une solide réputation en tant que leader de l'industrie grâce à l'innovation et à l'excellence client », a déclaré Katia Reyburn. « En misant sur notre vaste réseau, en investissant dans des solutions numériques et en favorisant une culture d'innovation, nous poursuivrons notre croissance dans les secteurs maritimes et logistiques ».

À propos LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions de logistique, auprès de l'industrie maritime et d'entreprises industrielles dans 62 ports et 87 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

SOURCE LOGISTEC

Pour plus d'information: Camille Loranger, Conseillère principale, communications, LOGISTEC, [email protected]