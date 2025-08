MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritime et logistique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Texas E. Howard IV (Tex) au poste de chef de la direction financière, afin d'accélérer sa croissance internationale et de renforcer sa position au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Texas Howard (Groupe CNW/LOGISTEC)

« La grande expertise de Tex en matière de leadership financier et de logistique sera un atout précieux pour LOGISTEC », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Tex possède un parcours solide dans l'optimisation d'opérations complexes et l'amélioration de la performance financière. Alors que nous poursuivons la croissance de notre portefeuille, l'expérience de Tex en matière de planification stratégique soutiendra nos initiatives de croissance, et renforcera notre position sur le marché. »

« LOGISTEC entre dans une période charnière de son expansion internationale », a déclaré Tex Howard. « Il s'agit d'une belle opportunité de joindre une équipe solide au sein d'une entreprise dynamique qui a une réputation enviable dans le marché. J'ai hâte de contribuer à l'excellence opérationnelle et au succès continu de LOGISTEC. »

Comptant vingt ans d'expérience dans le secteur, notamment dans les domaines de la fabrication, de la location et réparation d'équipements ferroviaires et du transport, Tex a une expertise inégalée dans la direction d'équipes hautement performantes au sein d'opérations multinationales. Il a mené à bien des stratégies d'intégration et de croissance sur les marchés nord-américains, permettant d'obtenir des résultats positifs pour toutes les parties prenantes.

À propos de LOGISTEC



Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions de logistique, auprès de l'industrie maritime et d'entreprises industrielles dans 62 ports et 85 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

SOURCE LOGISTEC

Pour plus d'information : Katia Reyburn, Vice-présidente principale, communications et affaires publiques, LOGISTEC, [email protected]