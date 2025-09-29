BalTerm devient LOGISTEC





MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritime et logistique en Amérique du Nord, diversifie ses services de manutention de marchandises au port de Baltimore, et déploie de nouvelles technologies pour optimiser ses opérations. BalTerm opérera maintenant sous la bannière de LOGISTEC. Ce changement s'inscrit dans notre stratégie de développer nos activités sous une marque forte afin de servir les marchés nord-américains et internationaux.

« Alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale évolue, LOGISTEC élargit la gamme de services offerts à Baltimore afin de manutentionner de nouvelles marchandises et d'offrir des solutions logistiques clés en main sous la marque LOGISTEC », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Nous mettons également en œuvre de nouvelles technologies afin d'améliorer la fluidité et l'efficacité du terminal. Cela positionne notre terminal de Baltimore comme véritable porte d'entrée, permettant à nos clients d'avoir accès au réseau de 85 terminaux de LOGISTEC, afin de créer des opportunités pour l'innovation et la croissance. »

De nouvelles technologies seront déployées cette année afin de réduire la congestion au terminal. Cela permettra de gagner du temps et d'améliorer la précision de la réception et de la livraison des marchandises. LOGISTEC mise sur la technologie pour renforcer son engagement envers l'excellence opérationnelle dans un port d'avenir en Amérique du Nord.

LOGISTEC opérait sous le nom de BalTerm, LLC à Baltimore depuis 1990, où elle a été reconnue à l'échelle internationale pour l'excellence de ses services de manutention de produits forestiers destinés aux principaux fabricants et distributeurs américains. Stratégiquement située sur la côte est des États-Unis et bénéficiant de solides liaisons ferroviaires et routières, la Maryland Port Authority est un partenaire important de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 62 ports et 85 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

