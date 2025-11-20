MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritimes et logistiques en Amérique du Nord est fière d'annoncer que le prix « Best Specialist Dry Bulk Terminal » 2025 lui a été décerné lors de la cérémonie de l'International Bulk Journal (IBJ) à Liverpool, en Angleterre. Ce prix souligne les opérations exceptionnelles de LOGISTEC en matière de manutention de vrac solide à son terminal de Port Redwing en Floride, réputé pour son efficacité, son souci de l'environnement et l'excellence de son service à la clientèle.

Carl Donnelly, Telestack; Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC; Frank Robertson, vice-président principal, opérations, LOGISTEC; Ray Girvan, IBJ (Groupe CNW/LOGISTEC)

« LOGISTEC est honorée de recevoir ce prix décerné par IBJ pour son expertise spécialisée dans la manutention de vrac solide », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Les marchandises en vrac sont essentielles à l'économie mondiale, car elles approvisionnent les industries, créent des emplois et stimulent la croissance. Chez LOGISTEC, nous collaborons étroitement avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin de créer de nouvelles opportunités, d'offrir une excellence opérationnelle et des services à valeur ajoutée. Félicitations à notre équipe d'experts de Port Redwing pour leur dévouement et leur engagement ».

Le terminal Port Redwing de LOGISTEC est stratégiquement situé sur la côte ouest de la Floride et s'étend sur 11,74 hectares. On y manutentionne une grande variété de marchandises en vrac, notamment du soufre, du gypse, des agrégats et des céréales. On y trouve deux postes à quai actifs et on prévoit un agrandissement. Le terminal reçoit en moyenne quatre navires et 3 420 camions par mois, acheminant jusqu'à 3 millions de tonnes métriques de marchandises par an. Ce terminal reflète l'engagement de LOGISTEC à assurer l'efficacité des opérations, tout en maintenant des normes élevées en matière de gestion environnementale et opérationnelle.

Les prix IBJ sont considérés comme un hommage à l'excellence dans l'industrie du vrac maritime, récompensant des réalisations exceptionnelles et des innovations d'entreprises d'envergure internationale dans diverses catégories. IBJ est un média d'information important qui couvre tous les aspects du transport de marchandises en vrac à travers le monde.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 62 ports et 85 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

SOURCE LOGISTEC

Pour plus d'information: Katia Reyburn, Vice-présidente principale, communications et affaires publiques, LOGISTEC, [email protected]