HOUSTON, Texas, le 18 mars 2026 /CNW/ - LOGISTEC, chef de file en services maritimes et logistiques en Amérique du Nord, a annoncé que deux grues portuaires de 120 tonnes sont pleinement opérationnelles au terminal Care du port de Houston. Cet investissement dans des équipements de haute performance marque une étape importante dans la stratégie à long terme de LOGISTEC sur la côte du golfe du Mexique et renforce le rôle du terminal en tant que plaque tournante au sein du réseau nord-américain de l'entreprise.

Port de Houston, terminal Care (Groupe CNW/LOGISTEC) Logo Gulf Stream Marine (Groupe CNW/LOGISTEC)

Le terminal Care est exploité par Gulf Stream Marine (GSM), qui fait partie du réseau LOGISTEC, et offre des services de manutention et d'opérations de terminal pour une vaste gamme de marchandises. Les nouvelles grues renforcent la capacité du terminal pour les marchandises lourdes et marchandises de projets, soutenant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'accès à la côte du golfe.

« La côte du golfe du Mexique joue un rôle essentiel dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, où se trouve une part importante des activités liées à l'énergie, à l'industrie manufacturière et aux marchandises de projet. Notre partenariat avec le port de Houston témoigne d'un engagement stratégique à long terme en faveur des infrastructures, de la connectivité et de la compétitivité mondiale », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « En investissant dans des infrastructures modernes et des capacités opérationnelles, nous veillons à ce que les marchandises continuent d'être acheminées de façon sécuritaire, fiable et efficace dans cette région, pour les années à venir ».

« Nos installations multifonctions pour les marchandises générales font partie de l'histoire du port de Houston depuis ses tout débuts, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, elles constituent le plus important complexe portuaire de marchandises générales et de cargaisons de projet en Amérique du Nord, avec un accès direct à la principale voie navigable du pays, le Houston Ship Channel », a déclaré Charlie Jenkins, PDG du port de Houston. « Les investissements de LOGISTEC au terminal Care contribuent à bien positionner notre région pour répondre à la demande actuelle et à long terme en marchandises spécialisées, générales et de projet. LOGISTEC est un partenaire de confiance du port de Houston, qui nous aide à remplir notre mission qui consiste à promouvoir le développement économique maritime ».

La mise en service des grues marque la première phase d'un programme d'investissement au terminal Care plus vaste, s'échelonnant en plusieurs étapes. Il comprend des améliorations aux postes d'amarrage, aux infrastructures ferroviaires et aux aires de triage, l'augmentation de la capacité d'entreposage, ainsi que l'amélioration des accès et de la circulation sur le site. Ensemble, ces investissements visent à améliorer les flux, l'efficacité et la sécurité, tout en positionnant le terminal pour soutenir des volumes plus importants et des cargaisons industrielles plus complexes, alors que l'activité sur la côte du golfe du Mexique continue de croître.

Au-delà du terminal, ces investissements sont appuyés par LOGISTEC Direct, qui relie les opérations du terminal Care aux services de transport routier et ferroviaire, d'entreposage et de distribution à l'ensemble du réseau LOGISTEC. En réduisant les points de transfert et en améliorant la visibilité des opérations, LOGISTEC Direct accélère le flux des marchandises et offre aux clients une solution logistique intégrée et efficace pour l'acheminement de marchandises complexes sur les marchés régionaux et internationaux.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 64 ports et 87 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires. Pour en savoir davantage, consulter le site : logistec.com

SOURCE LOGISTEC

Pour plus d'information: Katia Reyburn, Vice-présidente principale, communications et affaires publiques, LOGISTEC,[email protected]