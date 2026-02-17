LOGISTEC se positionne comme un opérateur mondial de terminaux maritimes, reliant de nouveaux marchés à son réseau

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritimes et logistiques en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente visant l'acquisition de 100% d'IPA Terminal (IPA, ATEMSA, SMA, STEEL, collectivement "IPA"), une installation de pointe spécialisée dans la manutention de produits d'acier et d'autres marchandises générales, située au port d'Altamira, au Mexique. Cette acquisition marque l'entrée de LOGISTEC en Amérique latine et constitue un jalon important dans sa vision en tant qu'opérateur mondial de terminaux maritimes.

Terminal IPA, Altamira, Mexique (Groupe CNW/LOGISTEC)

« Cette expansion marque un moment décisif pour LOGISTEC, car elle permettra d'accélérer la croissance sur la scène internationale », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Le Mexique est un marché dynamique, et en faisant l'acquisition d'IPA, nous élargissons notre portée, connectons notre réseau à des marchés clés, offrons des solutions de manutention à valeur ajoutée et créons de nouvelles opportunités mondiales pour nos clients et partenaires. »

« Cette entente avec LOGISTEC pourra créer des opportunités exceptionnelles pour nos employés, nos clients et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », ont déclaré les Co-PDG d'IPA. Cette transaction vient renforcer le rôle important du Mexique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et ouvrir la voie à de nouvelles relations commerciales. »

IPA Terminal constitue un carrefour stratégique pour la manutention de marchandises spécialisées et de produits d'acier dans le golfe du Mexique, desservant des clients industriels importants et des chaînes d'approvisionnement régionales. Dotée d'infrastructures modernes, d'un accès en eaux profondes et d'une main-d'œuvre qualifiée, IPA apporte une valeur stratégique au réseau de LOGISTEC en élargissant sa portée commerciale et en renforçant l'excellence opérationnelle.

La clôture de la transaction demeure assujettie aux conditions habituelles ainsi qu'à l'obtention des approbations réglementaires applicables, notamment auprès de la Comisión Nacional Antimonopolio (Commission mexicaine de la concurrence, auparavant COFECE) et des autorités portuaires et navales mexicaines.

Berenson & Company, LLC a agi en tant que conseiller financier de LOGISTEC, et Holland & Knight à titre de conseiller juridique.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 63 ports et 86 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

Pour plus d'information : Katia Reyburn, Vice-présidente principale, communications et affaires publiques, LOGISTEC, [email protected]