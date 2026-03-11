MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritimes et logistiques en Amérique du Nord, annonce l'acquisition de Logistics Park Dubuque (« LPD »), propriété de Travero. LPD est un terminal maritime multifonction situé à East Dubuque, en Illinois, sur la rivière Upper Mississippi. La connectivité du terminal renforce la portée du réseau de voies intérieures navigables de LOGISTEC, en offrant des options d'acheminement stratégiques pour les chaînes d'approvisionnement agricoles, industrielles et énergétiques à travers le Midwest américain, sur la côte du golfe du Mexique.

« L'intégration de LPD au réseau de LOGISTEC nous permet d'étendre notre présence au cœur industriel et agricole des États-Unis ainsi que sur les voies navigables intérieures américaines », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Ce terminal renforce notre capacité à servir efficacement les clients du Midwest tout en leur donnant accès à des marchés émergents. La solide base opérationnelle et la clientèle bien établie de LPD, combinées à notre expertise et à notre envergure, nous placent en excellente position pour saisir de nouvelles opportunités et générer de la valeur à long terme ».

« LPD possède une solide réputation et une équipe dévouée, et nous sommes fiers du rôle que ce terminal a joué auprès de nos clients, des chaînes d'approvisionnement régionales et de la collectivité », a déclaré Lisha Coffey, présidente de Travero. « Alors que Travero poursuit ses activités principales, cette transaction permet à LPD de s'associer à un propriétaire dont l'expertise repose sur l'exploitation et le développement de terminaux logistiques. LOGISTEC est bien positionnée pour profiter de la lancée établie par LPD et soutenir sa croissance à long terme ».

LPD est un terminal multimodal polyvalent de 100 acres spécialisé dans la manutention, l'entreposage et le chargement de marchandises en vrac et de marchandises générales entre barges, rail et camions. Le site bénéficie d'un accès ferroviaire direct via le CN et par barge jusqu'à la rivière Upper Mississippi. LPD dessert d'importants manufacturiers des secteurs de l'agriculture, de l'acier, de la fabrication et de l'énergie.

Cette annonce succède à la récente entente d'acquisition conclue par LOGISTEC avec IPA Terminal à Altamira, au Mexique. Berenson & Company, LLC, a agi à titre de conseiller financier de LOGISTEC, et King & Spalding à titre de conseiller juridique. RJM & Company, LLC, a agi à titre de conseiller financier de Travero, et Chapman & Cutler à titre de conseiller juridique.

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 63 ports et 86 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires. Pour en savoir davantage, consulter le site : logistec.com

Travero est une filiale en propriété exclusive d'Alliant Energy Corporation (NASDAQ : LNT) qui regroupe CRANDIC Rail, Logistics Park Cedar Rapids et Travero Logistics. Forte de plus de 115 ans d'expérience en services de transport de marchandises, Travero propose des solutions logistiques novatrices et intégrées comprenant le transport ferroviaire, le courtage de marchandises, l'entreposage et les services de terminaux fluviaux. Pour en savoir davantage, consulter le site : travero.com.

