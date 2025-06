Location à court terme d'une résidence principale : avez-vous votre permis ?

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - L'été approche à grands pas et la Ville de Montréal vous rappelle que la location à court terme d'une résidence principale est strictement encadrée. Vous songez à accueillir des visiteuses et visiteurs via des plateformes comme Airbnb ou VRBO ? Assurez-vous de le faire en respect de la réglementation municipale et de la Loi sur l'hébergement touristique du Québec.

Un permis obligatoire pour louer légalement

Toute location touristique d'une résidence principale nécessite un permis municipal d'exploitation valide, à renouveler chaque année. Des frais d'analyse de 300 $ (taxes incluses) s'appliquent. Complétez votre demande en ligne, puis rendez-vous au bureau Accès Montréal pour effectuer le paiement avec les documents requis, dont votre avis de cotisation provincial le plus récent (version papier originale bleue, qui aura été numérisée et caviardée). Consultez la liste complète des documents à fournir sur montreal.ca

Période autorisée et arrondissements concernés

Dans la majorité des arrondissements, la location à court terme d'une résidence principale est uniquement permise du 10 juin au 10 septembre inclusivement. Durant cette période, vous pouvez louer votre résidence principale à plusieurs reprises, pour des séjours de 31 jours ou moins. La location touristique est toutefois interdite en tout temps dans les arrondissements de Lachine, Saint-Laurent et Saint-Léonard.

Conditions à respecter

Le logement doit être votre résidence principale.

Si vous êtes locataire, votre bail doit le permettre ou vous devez obtenir une autorisation écrite du propriétaire.

Une seule réservation à la fois est autorisée.

Aucun repas ne peut être offert.

Évitez les amendes

Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 000 $ par jour pour les particuliers et 2 000 $ par jour pour les entreprises, pour la première infraction.

Demeurez en règle

Obtenez votre permis avant le 10 juin.

Ne publiez aucune annonce sans permis valide. L'affichage sans permis valide est considéré comme une entorse au règlement et est passible d'amende.

Respectez la période autorisée, soit du 10 juin au 10 septembre inclusivement.

Affichez votre permis bien en vue de la rue.

Louez uniquement votre résidence principale, à un seul groupe à la fois.

Conservez une copie de vos documents et de vos échanges avec la Ville

Vérifiez les autorisations prévues à votre bail, si vous êtes locataire.

Vous pourrez tout de même vous procurer un permis après le 10 juin, mais vous pourriez recevoir une amende pour un affichage à partir de cette même date si vous n'avez pas déjà obtenu celui-ci. Pour plus d'information ou pour déposer une demande, visitez montreal.ca.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement hors marché, qu'il soit social ou abordable, et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offrent des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]