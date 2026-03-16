IQALUIT, NU, le 16 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiennes et de Canadiens ont du mal à trouver un logement abordable. Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, alléger les formalités administratives et construire des habitations plus rapidement.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut ont participé à une visite d'un nouvel ensemble de logements multiples à Iqaluit qui fait partie du partenariat Maisons Canada. Les travaux ont déjà commencé sur ce site, faisant état un travail rapide pour livrer des logements nécessaires dans le nord. Le projet, qui devrait comprendre environ 46 logements sociaux, est l'un des nombreux projets de construction qui met en évidence les premiers résultats de Maisons Canada et la capacité de livrer des logements et de lancer les travaux rapidement. Ce projet est aussi un exemple du leadership, de la capacité de construction et de l'engagement de la Société d'habitation du Nunavut pour ce qui est d'offrir des logements de grande qualité dans les collectivités du Nunavut.

Maisons Canada collabore avec des partenaires provinciaux et territoriaux partout au pays afin de mettre rapidement en place des logements abordables. Au Nunavut, les travaux prennent déjà forme, avec un mélange de méthodes de construction modernes hors site et de maisons construites localement qui se développent à travers le territoire, de Cambridge Bay et Baker Lake à Rankin Inlet et Arviat.

La visite fait suite à la signature d'un nouveau partenariat, qui décrit un engagement commun à bâtir jusqu'à 750 logements indispensables à travers le Nunavut, y compris des logements publics, abordables et supervisés. Maisons Canada est le nouvel organisme que le gouvernement fédéral a créé pour accroître la construction de logements abordables et catalyser l'industrie du logement en général, et il fournira un investissement allant jusqu'à 250 millions de dollars, dont 230 millions proviendront du gouvernement du Nunavut.

En s'appuyant sur cet engagement commun, les partenaires travaillent également à moderniser la façon dont les maisons sont construites dans l'ensemble du territoire. Jusqu'à 30 % des maisons seront construites hors chantier ou suivant des méthodes qui intégreront la construction modulaire qui simplifient les processus de construction et aident à accélérer la construction des logements tout en réduisant les coûts.

De plus, 25 des 750 unités seront construites et gérées par NTI, conformément au modèle de logement dirigé par les Inuits de la toute récente Igluvut Corporation.

Par le biais de Maisons Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated combinent leurs ressources et jettent les fondations pour des solutions durables qui amélioreront les conditions de vie et fortifieront les collectivités partout dans le territoire.

Citations

« Le logement est le fondement de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement. En investissant dans la construction de nouveaux logements sur l'ensemble du territoire, les gouvernements du Canada et du Nunavut, en collaboration avec Nunavut Tunngavik Incorporated, contribuent à la prospérité des communautés et offrent aux familles la stabilité qu'elles méritent. Ce site marque les premières étapes d'un effort beaucoup plus vaste et à long terme visant à résoudre la crise du logement et à améliorer les conditions de vie de la population, afin de bâtir un Nunavut plus fort. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis fier de l'engagement de notre gouvernement en faveur du logement. En collaborant avec le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated, nous offrons aux Nunavummiut les logements abordables qu'ils méritent, tout en veillant à ce que les priorités des Inuits restent au cœur de notre stratégie en matière de logement. »

-- Lori Idlout, députée du Nunavut

« Les partenariats sont au cœur du mandat de Maisons Canada, qui est d'accroître l'offre de logements abordables partout au pays. L'élan précoce que nous constatons grâce à cette collaboration avec la Société d'habitation du Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated témoigne de ce qu'un solide leadership territorial peut accomplir lorsqu'il est jumelé aux outils, aux investissements et aux approches modernes en matière de construction nécessaires pour construire plus de logements, plus rapidement. Ensemble, nous jetons les bases d'une prestation coordonnée à long terme, et nous avons hâte de faire progresser ce partenariat afin que plus de Nunavummiut aient accès aux logements dont ils ont besoin. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« Dans le cadre de Igluliuqatigiingniq -- construire des maisons ensemble, le Nunavut s'est fixé pour objectif de construire 1 400 logements sociaux d'ici 2030. Atteindre cet objectif exigera des efforts soutenus et des partenariats solides -- et aujourd'hui est la preuve que ces partenariats portent leurs fruits. Plus tard ce printemps, environ 10 mois après le début des travaux, la porte vers la sécurité du logement s'ouvrira pour 46 familles. Lorsque nous investissons dans le logement au Nunavut, nous investissons dans notre population. La construction de quarante-six nouveaux logements sociaux ne résoudra pas du jour au lendemain notre problème de logement. Mais pour ces 46 familles, tout va changer, car un logement n'est pas seulement un abri : c'est aussi la santé, l'éducation, la sécurité et le fondement sur lequel les familles construisent leur vie. »

-- L'honorable Cecile Nelvana Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut

Faits en bref

Le 30 janvier 2026, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et la société Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) ont signé une entente de principe (PAI) pour livrer jusqu'à 750 maisons au Nunavut. Le Programme accéléré d'infrastructure (PAI) comprend la construction de logements publics, abordables et supervisés, construits au fil du temps pour répondre aux besoins urgents et à long terme dans l'ensemble du territoire.

Tous les travaux en vertu du PIA demeurent assujettis à une entente de financement future et aux approbations requises.

Lancé le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison des logements.

La responsabilité conjointe est essentielle pour répondre aux besoins essentiels en matière de logement au Nunavut. Selon le recensement de 2021, le Nunavut a la plus forte proportion de ménages ayant des besoins impérieux de logement au Canada, soit 33 %. Les Inuits vivant au Nunavut (60 %) étaient les plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés.

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Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada du Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]