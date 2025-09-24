Fièrement canadiennes, les deux entreprises facilitent la vie des Québécoises et des Québécois en leur livrant des essentiels beauté, santé et de tous les jours. À l'endroit et au moment désiré, sans souci.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, et PharmaprixMD annoncent un nouveau partenariat dans la province, marquant une nouvelle ère de commodité pour la population d'ici. Des produits pour les soins de la peau qui plairont aux adeptes des rituels beauté aux indispensables de la saison du rhume et de la grippe, la clientèle peut maintenant faire livrer ses articles favoris de PharmaprixMD à l'endroit de son choix. Ensemble, ces deux emblèmes canadiens redéfinissent la commodité en y associant rapidité, fiabilité et convivialité. Le tout, livré en beauté!

À compter d'aujourd'hui, Skip étend ses services de livraison à de nombreuses succursales de PharmaprixMD partout au Québec. Ce partenariat marque une étape importante dans l'élargissement de l'offre de Skip grâce à un éventail toujours plus vaste de catégories. Parmi celles-ci, des essentiels de pharmacie et des articles de beauté qui donnent (ou redonnent) le sourire, comme un nouveau rouge à lèvres ou la toute dernière innovation en matière de soins de la peau.

Dans la foulée d'une série de lancements à succès réalisés plus tôt cette année, cette collaboration vient consolider l'expansion de Skip dans le secteur de la vente au détail. Misant sur plusieurs partenariats impliquant des marques canadiennes incontournables, Skip continue d'affirmer sa position de chef de file en matière de commodité et de valeur. En s'associant à PharmaprixMD, Skip facilite la vie de sa clientèle québécoise, tout en façonnant l'avenir du commerce de détail partout au pays.

Pour marquer ce lancement, Skip offre un rabais de 20 $ applicable sur une première commande de 35 $ ou plus avec le code PREMIERE20. D'une durée limitée, l'offre est valide dès aujourd'hui et jusqu'au 6 octobre. C'est l'occasion idéale pour la clientèle de découvrir l'expérience PharmaprixMD sur Skip et de se faire livrer sa commande en beauté.

« Les Québécoises et Québécois font confiance à Pharmaprix depuis des générations, et nous sommes fiers de rendre sa sélection de produits tant appréciés encore plus accessible grâce à Skip. Notre partenariat avec Pharmaprix reflète la croissance continue de Skip dans le secteur de la vente au détail, en renforçant notre réseau de partenariats avec des marques canadiennes de confiance et en offrant une commodité à un plus grand nombre de gens dans toute la province », affirme Paul Sudarsan, vice-président principal, partenariats chez Skip.

« Nous sommes ravis de lancer ce partenariat avec Skip à l'échelle nationale, qui nous permet de répondre aux besoins de notre clientèle à l'endroit et au moment où elle en a besoin. Grâce à cette nouvelle collaboration, nous élargissons notre portée et bonifions notre offre auprès des Québécoises et des Québécois, lesquels profitent maintenant d'un accès rapide et facile aux essentiels beauté et santé ainsi qu'à tous leurs articles favoris de Pharmaprix. Le tout, livré en beauté », explique Sarah Draper, vice-présidente, commerce électronique chez Pharmaprix.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 octobre, la clientèle du Québec peut utiliser le code PREMIERE20 pour profiter d'un rabais de 20 $ sur une première commande de 35 $ ou plus.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de Just Eat Takeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque ça compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/.

À propos de PharmaprixMD

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous les dénominations Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD au Québec. Comptant plus de 1 350 succursales, les bannières Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont implantées stratégiquement afin de desservir la population de chaque province et de deux territoires. Grâce à des emplacements de choix, la société compte parmi les établissements de vente au détail les plus pratiques au Canada. PharmaprixMD est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

SOURCE Skip

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Stephanie Porfiris, Pomp & Circumstance, [email protected].