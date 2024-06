TORONTO, le 12 juin 2024 /CNW/ - Des représentants de Littératie Ensemble se sont joints à Mark Jarrett, vice-président des activités d'exploitation d'entreprise, Bourse de Toronto (TSX), pour fermer les marchés.

Littératie Ensemble, anciennement Collège Frontière, a pour mission d'améliorer la vie d'enfants et d'adultes en faisant accroître leur niveau de littératie. Fondé en 1899, cet organisme de bienfaisance enregistré canadien sait rendre n'importe quel endroit propice à l'apprentissage grâce à son approche ouverte à tous et à ses services novateurs. L'an dernier, près de 34 000 enfants et adultes provenant de plus de 191 zones urbaines, rurales et éloignées, dont 97 collectivités autochtones, ont pu accéder gratuitement à ses programmes de littératie et de numératie inclusifs, offerts en ligne comme en personne, ainsi qu'au service de tutorat assuré par 1 689 bénévoles formés. Pour en savoir plus, visitez www.litteratieensemble.ca.

