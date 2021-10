« La pandémie a limité les déplacements des individus et leur connexion avec leurs proches. La marche et la comédie sont deux expériences qui rapprochent les gens ; le mouvement vous permet de vous réunir avec les personnes qui vous sont chères », a déclaré Lise Dion. « Lorsque Voltaren m'a approché avec l'idée derrière Rions en action avec Lise Dion , j'ai immédiatement commencé à imaginer les possibilités de faire bouger les gens avec des surprises amusantes en cours de route, et en leur offrant des billets à l'un de mes spectacles! »

Pour participer au concours et courir la chance de gagner une place pour participer à cet événement unique, les résidents du Québec de 18 ans et plus sont invités à réunir jusqu'à 3 de leurs amis et membres de leur famille, et à enregistrer et partager une vidéo de 30 secondes expliquant comment Rions en action avec Lise Dion les aidera à retrouver le Plaisir de bouger et à renouer avec leurs proches. À la fin de l'expérience, chaque gagnant recevra également 4 billets pour l'un des prochains spectacles d'humour de Lise au Québec. Pour plus de détails sur la participation au concours, veuillez consulter : www.concoursvoltaren.dja.com

Rions en action avec Lise Dion présenté par Voltaren veut aider les consommateurs à reprendre le plaisir de sortir au grand air et de bouger sans douleur. « Pour célébrer la mise en vente libre des produits Voltaren Emulgel Douleur dorsale et musculaire et Douleur articulaire au Québec, nous voulions que cette annonce soit créative. « Bien plus qu'un simple slogan, le Plaisir de bouger résume la mission de notre marque. Elle définit qui nous sommes, ce que nous faisons et tout ce que nous nous efforçons d'accomplir. C'est une promesse client et un rappel constant à nous-mêmes que notre raison d'être ne se limite pas simplement à soulager la douleur, mais à redonner le Plaisir de bouger aux Québécois », a déclaré Amrita Maharaj, directrice principale de la marque Voltaren chez GSK. « Nous sommes ravis de collaborer avec Lise. Nous avons tout de suite su qu'elle était la partenaire idéale pour la marque. »

Les produits Voltaren Emulgel Douleur dorsale et musculaire et Douleur articulaire seront disponibles au rayon des analgésiques dans les pharmacies et des grands marchés d'alimentation disposant d'une pharmacie, y compris Pharmaprix, Uniprix, Familiprix, Jean Coutu, Walmart et Costco.

À propos de Voltaren

Voltaren est la marque de soulagement de la douleur topique la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens au Canada. Voltaren est un gel anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et cliniquement prouvé qui sert à soulager la douleur aiguë associée à une blessure localisée et récente des muscles ou des articulations. Appliqué directement sur le site de la douleur pour soulager la douleur et réduire l'inflammation, Voltaren est utilisé à travers le monde comme une alternative aux pilules efficace et pratique pour traiter les douleurs musculaires, dorsales et articulaires. Il s'agit de l'analgésique topique le plus vendu au Canada et se décline en 4 produits : Voltaren Emulgel Douleur dorsale et musculaire, Voltaren Emulgel Extra Fort, Voltaren Emulgel Douleur articulaire Teneur courante et Voltaren Emulgel Douleur articulaire Extra Fort. Afin de vous assurer que ce produit vous convient, veuillez toujours suivre les instructions sur l'étiquette. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.voltaren.ca/fr_CA/

À propos de GSK

GSK est une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s'est donné pour mission d'aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour en savoir davantage, visitez le site www.ca.gsk.com/fr-ca.

À propos de Lise Dion

Faisant carrière comme humoriste et comédienne depuis plus de 30 ans, Lise Dion est l'une des humoristes les plus aimées du Québec. Pour célébrer le 25e anniversaire de sa carrière en 2013, elle a reçu une plaque pour l'occasion, soulignant la vente d'un million de billets, un exploit presque sans précédent pour une artiste québécoise. Elle lance son quatrième spectacle solo en 2018, Chu rendue là. Ce spectacle lui permet de récolter le prix du « Spectacle d'humour Meilleur vendeur de l'année » au Gala des Olivier 2019. Avec déjà près de 200 000 billets vendus, le spectacle sera présenté en salle jusqu'en décembre 2023.

Renseignements: veuillez consulter www.voltaren.ca/fr_CA/, ou contacter Communications de l'entreprise GSK : 905-819-3363. Pour toute demande par les médias, veuillez communiquer avec Cléa Bourgeois : [email protected]

