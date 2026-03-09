TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - Co-operators annonce avec fierté que Lisa Guglietti, PVP et cheffe de l'exploitation, Solutions d'assurance de dommages, figure au palmarès 2026 des femmes de l'élite d'Insurance Business Canada. Cette distinction annuelle célèbre les femmes dirigeantes qui ont une incidence durable sur le secteur de l'assurance par leur esprit d'innovation, leur leadership et leur influence.

Lisa Guglietti, Première vice-présidente et cheffe de l’exploitation, Solutions d’assurance de dommages (Groupe CNW/Co-operators Group Limited)

Cette reconnaissance souligne le rôle de premier plan de Lisa, ainsi que son engagement ferme en faveur de la résilience et son objectif clair d'assurer la sécurité financière des Canadiennes, des Canadiens et de nos collectivités. En 2025, Lisa figurait également au tout premier palmarès des personnes qui se démarquent le plus dans l'industrie selon l'Insurance Business Canada, palmarès qui visait à souligner le travail de 35 leaders contribuant à façonner l'avenir du secteur de l'assurance. Ensemble, ces honneurs mettent en lumière son influence soutenue et son leadership exceptionnel dans l'ensemble du secteur.

« Le leadership de Lisa se définit par sa vision claire et son engagement inébranlable à renforcer la résilience de notre industrie », explique Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Le fait qu'elle soit reconnue parmi les leaders qui façonnent l'avenir de l'assurance au Canada nous procure une grande fierté. »

En plus de ses fonctions chez Co-operators, Lisa siège au conseil d'administration de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et assure la présidence du conseil d'administration de la St. Joseph's Health Centre Foundation Guelph, ce qui témoigne de son engagement à bâtir des collectivités plus fortes et à rendre notre pays plus résilient.

Lisa fait partie des 73 femmes reconnues à l'échelle nationale, un groupe prestigieux de leaders dont la vision et l'influence contribuent à la réalisation de progrès significatifs dans le secteur de l'assurance au Canada. Pour en savoir plus sur le palmarès 2026 des femmes de l'élite, visitez Insurance Business Canada (en anglais seulement).

