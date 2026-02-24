GUELPH, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Co-operators, une coopérative de services financiers de premier plan, est fière d'avoir été nommée parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. Ce prix d'envergure nationale souligne l'engagement de Co-operators à favoriser un milieu de travail inclusif qui soutient son personnel.

Le personnel de Co-operators est essentiel pour concrétiser sa raison d'être. Guidée par ses valeurs coopératives, l'organisation demeure résolue à renforcer l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité (IDEA) pour répondre aux besoins diversifiés de son personnel, de sa clientèle et des collectivités qu'elle sert.

« Que l'on reconnaisse notre entreprise comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada nous remplit de fierté, car cela reflète les valeurs qui sous-tendent notre engagement à bâtir un milieu de travail inclusif », déclare Laura Mably, première vice-présidente et cheffe des ressources humaines chez Co-operators. « Nous nous fondons sur la vérité selon laquelle, pour répondre aux besoins de notre personnel, nous devons constamment faire évoluer notre façon de l'aider à montrer la meilleure version de lui-même et respecter notre engagement. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de recevoir cet honneur comme un signe que nos pas suivent la bonne voie. »

Initiatives et programmes destinés au personnel :

Groupes-ressources des employé•e•s (GRE) : groupes, dirigés par des membres du personnel, qui favorisent le sentiment d'appartenance, amplifient les voix sous-représentées et encouragent une alliance inclusive significative.

Programmes d'information : possibilités d'apprentissage offertes aux membres du personnel pour leur permettre d'avancer dans leur parcours personnel d'IDEA et de développer des compétences en leadership inclusif dans tous les niveaux d'emploi.

Efforts continus pour la vérité et la réconciliation : séances éducatives et culturelles offertes en continu pour soutenir le personnel dans sa compréhension de la vérité et de la réconciliation et dans son partenariat avec les communautés autochtones, notamment par le financement d'un nouveau centre de carrière à l'Université des Premières Nations du Canada.

Pratiques d'embauche inclusives : atténuation des obstacles à l'attraction de talents diversifiés au moyen de partenariats avec des organismes communautaires qui soutiennent les nouvelles et nouveaux arrivants, les candidates et candidats neurodivers ainsi que les jeunes et les adultes qui reçoivent moins de services.

Options d'assurance inclusive : garanties qui reflètent les besoins diversifiés des membres du personnel et de leurs familles, notamment les couvertures Soins de santé autochtones, Affirmation de genre et Élargissement de la famille.

Pour en savoir plus sur Co-operators et les possibilités de carrière qu'elle offre, veuillez consulter la page cooperators.ca/fr-ca/about-us.

À propos de Co-operators

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 79 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés d'écrire à l'adresse suivante : [email protected].

