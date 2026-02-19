GUELPH, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,3125 $ par action privilégiée de catégorie E, série C, rachetable et à dividende non cumulatif. Ce dividende sera payable le 31 mars 2026 aux actionnaires inscrits et inscrites à la fermeture des bureaux le 4 mars 2026.

Co-operators Générale a désigné les dividendes mentionnés ci-dessus à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

