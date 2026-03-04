Des nouveautés saisonnières font leur arrivée, alors que l'expérience de réalité mixte « Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache » est de retour pour courir la chance de gagner un an de chocolat Lindt

TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Pour Pâques, Lindt & Sprüngli (Lindt) invite les Canadiens à célébrer Pâques avec éclat avec une nouvelle gamme d'innovations festives qui rejoignent l'iconique lapin GOLD BUNNY de Lindt, disponibles partout au pays. Aux côtés de ces nouveautés excitantes, l'expérience de réalité mixte tant appréciée, « Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache », est de retour, offrant désormais un grand prix d'un an de chocolat Lindt.

Lindt invite les Canadiens à célébrer Pâques avec éclat avec les lapins GOLD BUNNY (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

Depuis des générations, le lapin GOLD BUNNY de Lindt est une icône de Pâques et un symbole de joie, de qualité et de la magie de la saison pascale. Élaboré avec expertise à partir de chocolat au lait onctueux, le lapin GOLD BUNNY de Lindt est enveloppé d'un papier d'aluminium doré emblématique, noué d'un ruban rouge et orné d'une clochette dorée. Qu'il soit glissé dans un panier de Pâques, caché lors d'une chasse aux œufs ou partagé lors de réunions familiales, le lapin GOLD BUNNY continue d'être un élément précieux des traditions pascales.

Pour Pâques, Lindt est ravi de ramener les œufs de Pâques LINDOR adorés de tous, tout en élargissant sa famille de lapins GOLD BUNNY grâce à de nouvelles additions conçues pour apporter encore plus d'éclat aux célébrations de Pâques. Élaborée avec la même passion et la qualité inégalée que les Maîtres Chocolatiers de Lindt ont apportées au chocolat suisse depuis 1845, la gamme comprend :

Lapin de Pâques en chocolat blanc GOLD BUNNY , 50g : Nouveauté de la collection, imaginez toute la qualité de l'iconique lapin GOLD BUNNY, maintenant fabriqué avec un délicieux chocolat blanc suisse onctueux. La taille parfaite pour ajouter aux paniers de Pâques ou pour se faire plaisir, et enveloppé pour les festivités d'un papier d'aluminium doré avec un ruban doré et une clochette dorée.

: Nouveauté de la collection, imaginez toute la qualité de l'iconique lapin GOLD BUNNY, maintenant fabriqué avec un délicieux chocolat blanc suisse onctueux. La taille parfaite pour ajouter aux paniers de Pâques ou pour se faire plaisir, et enveloppé pour les festivités d'un papier d'aluminium doré avec un ruban doré et une clochette dorée. Sachets de minis lapins de Pâques GOLD BUNNY, aux noisettes et double lait, 130g : Une version améliorée des œufs de Pâques classiques, ces lapins en chocolat au lait de qualité supérieure sont conçus pour rehausser les paniers de Pâques et les rassemblements. Les sachets de lapins en chocolat au lait aux noisettes contiennent un chocolat au lait crémeux rempli de morceaux de noisettes croustillantes qui offrent un croquant irrésistible à chaque bouchée, tandis que la variété double lait offre deux luxueuses couches de chocolat au lait onctueux pour une gourmandise saisonnière décadente.

Une version améliorée des œufs de Pâques classiques, ces lapins en chocolat au lait de qualité supérieure sont conçus pour rehausser les paniers de Pâques et les rassemblements. Les sachets de lapins en chocolat au lait aux noisettes contiennent un chocolat au lait crémeux rempli de morceaux de noisettes croustillantes qui offrent un croquant irrésistible à chaque bouchée, tandis que la variété double lait offre deux luxueuses couches de chocolat au lait onctueux pour une gourmandise saisonnière décadente. Sachet de truffes au chocolat blanc gâteau aux carottes LINDOR , 150g : Une nouvelle offre de Pâques en édition limitée, composée d'une coque de chocolat blanc onctueuse et d'un centre irrésistiblement crémeux au goût de gâteau aux carottes avec des épices chaudes et aromatiques.

Une nouvelle offre de Pâques en édition limitée, composée d'une coque de chocolat blanc onctueuse et d'un centre irrésistiblement crémeux au goût de gâteau aux carottes avec des épices chaudes et aromatiques. Sachet de mini œufs de Pâques assortis LINDOR, 300g : Un favori de Pâques très apprécié, les œufs de Pâques LINDOR reviennent dans l'assortiment saisonnier de Lindt, offrant un centre fondant irrésistiblement lisse et un goût exceptionnel. Ces œufs en chocolat de qualité supérieure sont un ajout intemporel aux paniers de Pâques, aux rassemblements festifs ou pour offrir en cadeaux.

La magie du lapin GOLD BUNNY de Lindt prend vie ce printemps avec le retour de « Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache », invitant les Canadiens à plonger dans une expérience immersive de réalité mixte pour partir à la recherche de lapins cachés. Les participants peuvent utiliser leur téléphone intelligent pour explorer le jeu et favoriser des moments de plaisir et de découverte. Cette année, un grand prix excitant est à gagner : un an de chocolat Lindt, le moyen idéal de célébrer Pâques avec éclat.

Il est possible de jouer à « Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache » en visitant https://lindt-gold-bunny.ca/ sur votre téléphone intelligent, ou en numérisant les codes QR trouvés dans les boutiques Lindt, sur les réseaux sociaux et dans les infolettres.

Pour plus d'informations sur la collection de Pâques de Lindt ou pour trouver une boutique de chocolat Lindt près de chez vous, visitez www.lindt.ca.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 180 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 38 filiales et bureaux régionaux dans environ 500 boutiques et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 15 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 5,47 milliards de francs suisses en 2024. Notre engagement à contribuer à un avenir plus durable est un élément clé qui guide les actions et les ambitions de l'entreprise. Afin de garantir un approvisionnement responsable en cacao, sa matière première la plus importante, l'entreprise a lancé son propre programme en 2008 : Le Lindt & Sprüngli Farming Program.

Contact média : Leah Nicholls, [email protected]