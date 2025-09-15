Découvrez la barre de chocolat qui a conquis le monde et qui est maintenant disponible partout au pays pour une durée limitée

TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Lindt & Sprüngli, leader mondial du chocolat haut de gamme, est ravi d'annoncer le lancement de la barre de chocolat façon Dubaï de Lindt au Canada. Après avoir connu un succès retentissant en Europe et aux États-Unis, cette barre de chocolat qui a fait sensation est maintenant offerte aux Canadiens pour une durée limitée.

Savourez la tendance, perfectionnée par Lindte (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

Inspirés par la popularité du chocolat de Dubaï, les maîtres chocolatiers de Lindt ont créé une barre qui associe le chocolat au lait onctueux de Lindt à une garniture riche en pistaches (45 % de pistaches) et à du kadaïf croquant, de délicats fils de pâte de type « cheveux d'ange » offrant une texture irrésistible, en parfait accord avec le chocolat au lait signature de Lindt. Cette expérience gustative inédite offre une occasion de découvrir cette tendance mondiale qui a récemment fait son entrée dans les rayons canadiens.

« Nos maîtres chocolatiers se sont donné pour mission de sublimer l'essence du raffinement du chocolat de Dubaï grâce au chocolat de qualité supérieure de Lindt », a affirmé Ann Czaja, maître chocolatière chez Lindt. « Cette recette réinventée témoigne de notre engagement envers la précision, la qualité et la créativité, et met en évidence notre savoir-faire raffiné dans une tendance mondiale. »

Alors que la tendance du chocolat de Dubaï continue de séduire le monde entier, recueillant des millions de vues sur les réseaux sociaux, Lindt est heureux d'offrir aux consommateurs canadiens la barre de chocolat façon Dubaï de Lindt, leur offrant une expérience gustative unique et raffinée à chaque bouchée. La barre de chocolat façon Dubaï de Lindt est maintenant en vente en exclusivité pour une courte période à partir d'aujourd'hui sur lindt.ca, dans les boutiques de chocolat Lindt, ainsi que chez certains grands détaillants à travers le Canada. Chaque barre est présentée dans un format pratique de 150 g.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 180 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 38 filiales et bureaux régionaux dans environ 500 boutiques et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 15 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 5,47 milliards de francs suisses en 2024. Notre engagement à contribuer à un avenir plus durable est un élément clé qui guide les actions et les ambitions de l'entreprise. Afin de garantir un approvisionnement responsable en cacao, sa matière première la plus importante, l'entreprise a lancé son propre programme en 2008 : le Lindt & Sprüngli Farming Program.

SOURCE Lindt & Sprüngli

Relations avec les médias : Leah Nicholls, [email protected]