Offerte en trois combinaisons - 70 % cacao et blanc, 70 % cacao et lait, et 85 % cacao fleur de sel et lait - sur lindt.ca, dans les boutiques de chocolat Lindt et chez certains détaillants au Canada, cette gamme unique de barres de chocolat à couches offre deux expériences gustatives à chaque bouchée.

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - Lindt & Sprüngli invite les amateurs de chocolat à découvrir une nouvelle barre de chocolat haut de gamme, EXCELLENCE Fusion de Lindt.

Qu'est-ce que EXCELLENCE Fusion de Lindt?

EXCELLENCE Fusion de Lindt : découvrez l’ultime fusion entre intensité et douceur (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

Une barre de chocolat haut de gamme composée de deux couches distinctes : un chocolat noir sur le dessus et un chocolat au lait ou blanc onctueux sur le dessous, offrant deux expériences gustatives à chaque bouchée. Élaborée par les Maîtres Chocolatiers de Lindt, chaque barre est méticuleusement équilibrée de manière que la douceur du chocolat au lait ou blanc adoucisse l'intensité prononcée du cacao noir. Cela offre une expérience gustative à la fois complexe et accessible, unique en son genre au sein de la gamme EXCELLENCE de Lindt.

Quelles saveurs composent la gamme EXCELLENCE Fusion de Lindt?

La gamme EXCELLENCE Fusion de Lindt est offerte en trois saveurs uniques :

Où trouver EXCELLENCE Fusion de Lindt?

EXCELLENCE Fusion de Lindt est disponible en format de 100 g sur Lindt.ca, dans les boutiques de chocolat Lindt et chez certains détaillants au Canada. Découvrez, dès aujourd'hui, la FUSION ENTRE INTENSITÉ ET DOUCEUR.

Le chocolat noir est-il populaire au Canada?

La consommation de chocolat noir est en constante augmentation au pays1,2, mais il subsiste un obstacle majeur à son appréciation : son amertume. Pour remédier à cette situation, Lindt a créé la barre EXCELLENCE Fusion. Elle ravira à la fois les amateurs de chocolat noir et ceux qui le trouvent trop intense. Cette barre combine les meilleurs aspects des deux mondes en une seule bouchée. De plus, vous avez le contrôle total sur votre expérience. Pour une note de cacao plus intense, commencez avec le côté noir vers le haut. Sinon, retournez la barre pour une finale plus douce et plus onctueuse. Deux expériences gustatives distinctes à partir de la même barre de chocolat.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 180 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 38 filiales et bureaux dans environ 560 magasins en propre et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 15 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 5,47 milliards de francs suisses en 2024. Notre engagement à contribuer à un avenir plus durable constitue un élément clé qui guide les actions et les ambitions de l'entreprise. Afin de garantir un approvisionnement responsable en cacao, sa matière première principale, l'entreprise a lancé en 2008 son propre programme : le Lindt & Sprüngli Farming Program.



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1 Source : Étude Nielsen sur les consommateurs réguliers, modérés et occasionnels de chocolat noir, avril 2023.

2 Source : Parcours du consommateur dans la catégorie Chocolat, EXCELLENCE, 2018.

SOURCE Lindt & Sprüngli

Relations avec les médias : Leah Nicholls, [email protected]