Lorsque le chocolat façon Dubaï de Lindt a été lancé sur le marché canadien en 2025, il est devenu un produit très convoité qui s'est vendu partout au pays. Aujourd'hui, la barre de chocolat façon Dubaï de Lindt, 150 g, est de nouveau disponible. Les Maîtres Chocolatiers de Lindt ont élaboré chaque barre avec soin, en y incorporant leur célèbre chocolat au lait onctueux. Elle est également garnie d'une généreuse garniture de pistaches et de kadaïf, ces délicats fils de pâte type « cheveux d'ange » qui évoquent la richesse culinaire des desserts du Moyen-Orient. Chaque bouchée offre une texture croquante et un goût délicieux.

La toute nouvelle barre de chocolat façon Dubaï de Lindt, 40 g, promet la même expérience haut de gamme dans un format idéalement proportionné. Les Maîtres Chocolatiers de Lindt ont soigneusement élaboré cette barre, offrant un généreux rapport garniture/chocolat de 45 %, assurant un plaisir maximal à chaque bouchée. Parfaite pour un moment de raffinement à la maison ou pour une gourmandise à emporter, la barre de 40 g permet de profiter plus facilement que jamais de cette sensation virale.

Grâce à ses deux formats, les amateurs de chocolat peuvent désormais savourer ce délice de différentes manières. La version de 150 g convient parfaitement pour être dégustée entre amis ou appréciée en solo chez soi. Pour une petite gâterie quotidienne, optez plutôt pour la barre de 40 g, qui saura satisfaire vos papilles à tout moment. Que ce soit pour se faire plaisir ou pour offrir à un être cher, le chocolat façon Dubaï de Lindt transformera chaque instant en quelque chose d'extraordinaire.

La barre de chocolat façon Dubaï de Lindt est disponible pour une durée limitée sur www.lindt.ca, dans les boutiques de chocolat Lindt ainsi que chez certains grands détaillants à travers le Canada. La barre de 150 g est disponible dès maintenant, et le nouveau format de 40 g sera disponible à partir du 16 février 2026.

À propos de Lindt & Sprüngli

