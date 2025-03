Grâce à ce jeu innovant, les Canadiens sont invités à chercher des lapins cachés et à sauter sur un coupon

TORONTO, le 31 mars 2025 /CNW/ - Cette année, à Pâques, Lindt & Sprüngli ajoutera une touche magique aux célébrations familiales canadiennes en proposant un jeu ludique pour la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache est un jeu féérique qui plongera les Canadiens dans un univers enchanté à Pâques. Depuis 1952, le célèbre lapin GOLD BUNNY de Lindt a su conquérir le cœur des amateurs de Pâques. Conscient de l'importance de créer des souvenirs mémorables pour les familles, Lindt a conçu un jeu interactif qui donne aux Canadiens la possibilité de s'engager avec le célèbre lapin de Pâques.

Lindt dévoile les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache : un jeu de Pâques magique pour les familles canadiennes (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

À l'aide de leur téléphone intelligent, les familles peuvent chercher les lapins cachés dans la maison magique et obtenir un coupon valable pour le célèbre lapin GOLD BUNNY ainsi que les produits offerts sur le site Lindt.ca et dans les boutiques Lindt partout au Canada. Cette expérience engageante est accessible par le biais de codes QR disponibles sur https://lindt-gold-bunny.ca/. Elle apporte une touche de modernité aux traditions de Pâques et encourage les familles à créer de nouveaux souvenirs ensemble.

Les consommateurs peuvent jouer à cache-cache avec les lapins GOLD BUNNY, en balayant les codes QR affichés dans les magasins Lindt, sur les réseaux sociaux, dans les infolettres ou sur notre site web : https://lindt-gold-bunny.ca/. Une fois qu'ils sont entrés dans le jeu, ils peuvent partir à la recherche des lapins cachés et obtenir un coupon, valable jusqu'au 11 mai 2025. De plus, ils pourront profiter d'une expérience photo interactive unique en prenant une photo avec le célèbre lapin GOLD BUNNY.

Depuis plus de 70 ans, le lapin GOLD BUNNY est devenu une figure emblématique des célébrations de Pâques dans le monde entier. Délicatement façonné à partir de chocolat au lait crémeux, l'emblématique lapin GOLD BUNNY est emballé dans une feuille d'or et orné d'un ruban rouge et de la cloche dorée. Que ce soit pour garnir un panier de Pâques, cacher des œufs lors d'une chasse au trésor ou partager un moment en famille, le lapin GOLD BUNNY est toujours un cadeau précieux et apprécié.

En plus du jeu les lapins GOLD BUNNY jouent à cache-cache, Lindt présente trois nouveaux produits alléchants dans sa gamme de Pâques, chacun conçu pour rehausser les traditions saisonnières et ravir les amateurs de chocolat de tous âges. Ces nouveautés témoignent des 175 ans d'expertise de Lindt dans la fabrication de chocolat suisse d'exception et son engagement à créer des moments mémorables pour les familles.

Lapin de Pâques chocolat et caramel salé GOLD BUNNY : fabriqué à partir de chocolat au lait au caramel salé, cette version luxueuse du classique lapin GOLD BUNNY est emballée dans une feuille d'or et ornée d'un ruban bleu et de la cloche dorée emblématique. Idéal à offrir en cadeau, pour garnir les paniers de Pâques ou pour apporter une note de gaieté dans votre décoration. Il ravira tous les amateurs de chocolat.

: fabriqué à partir de chocolat au lait au caramel salé, cette version luxueuse du classique lapin GOLD BUNNY est emballée dans une feuille d'or et ornée d'un ruban bleu et de la cloche dorée emblématique. Idéal à offrir en cadeau, pour garnir les paniers de Pâques ou pour apporter une note de gaieté dans votre décoration. Il ravira tous les amateurs de chocolat. Barre de chocolat au lait GOLD BUNNY : façonnée avec soin à partir de notre chocolat au lait crémeux, cette barre de chocolat de Pâques met en vedette notre charmant lapin en chocolat, entouré de décorations de Pâques minutieusement moulées, incluant des œufs de Pâques, des carottes et autres motifs festifs. Présentée dans un emballage festif et coloré, elle est parfaite pour partager, offrir ou ajouter de la magie à vos célébrations.

: façonnée avec soin à partir de notre chocolat au lait crémeux, cette barre de chocolat de Pâques met en vedette notre charmant lapin en chocolat, entouré de décorations de Pâques minutieusement moulées, incluant des œufs de Pâques, des carottes et autres motifs festifs. Présentée dans un emballage festif et coloré, elle est parfaite pour partager, offrir ou ajouter de la magie à vos célébrations. Pochette de mini œufs de Pâques en chocolat au lait LINDOR (180g) : désormais disponibles dans un format plus grand, ces mini-œufs emballés individuellement sont formés d'une coquille de chocolat au lait crémeux remplie d'une garniture au chocolat au lait fondante irrésistiblement onctueuse. Ils sont parfaits pour les chasses aux œufs, les paniers de Pâques ou simplement pour être savourés ensemble, ils apportent plaisir et joie à chaque moment de Pâques.

Pour plus d'informations sur la collection de Pâques de Lindt ou pour trouver une boutique Lindt près de chez vous, rendez-vous sur https://www.lindt.ca/fr/stores/.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 175 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 32 filiales et bureaux régionaux dans environ 500 magasins en propre et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 14 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 4,97 milliards de francs suisses en 2022.

SOURCE Lindt & Sprüngli

Relations avec les médias : Leah Nicholls, [email protected]