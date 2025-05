Une nouvelle gourmandise de Lindt offre l'expérience irrésistiblement onctueuse et fondante du chocolat aux végétaliens de partout au pays

TORONTO, le 12 mai 2025 /CNW/ - Un récent sondage national mené par Lindt révèle que 93 % des végétaliens canadiens rêvent de retrouver certains aliments de leur régime antérieur, dont le chocolat au lait qui arrive en tête de liste comme l'une des tentations les plus courantes (78 %). D'ailleurs, près de la moitié d'entre eux (47 %) admettent s'offrir occasionnellement du chocolat au lait régulier, compromettant ainsi leur mode de vie végétalien pour savourer un produit familier et nostalgique. Pour répondre à ce désir de gourmandise, Lindt & Sprüngli est fière d'annoncer sa toute dernière innovation: les truffes végétaliennes LINDOR, une nouvelle offre luxueuse élaborée avec du chocolat à base d'avoine, offrant le cœur irrésistiblement fondant et onctueux que les Canadiens connaissent et adorent.

Les truffes végétaliennes LINDOR, disponibles en saveur Originale et Chocolat Noir, offrent pour la première fois l’expérience fondante et onctueuse signée Lindt dans une recette à base d’avoine. (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

Les truffes végétaliennes LINDOR, créées pour ceux qui adoptent un mode de vie végétalien ou qui recherchent simplement une gourmandise raffinée, recréent l'expérience nostalgique du chocolat au lait dans une recette à base d'avoine, offrant un moment chocolaté irrésistible, sans aucun compromis.

Élaborées à partir d'ingrédients de première qualité et le savoir-faire emblématique de Lindt, les truffes végétaliennes LINDOR sont disponibles en deux saveurs irrésistibles :

Truffes au chocolat saveur originale : Un chocolat onctueux et crémeux à base d'avoine rappelant le goût nostalgique du chocolat au lait.

: Un chocolat onctueux et crémeux à base d'avoine rappelant le goût nostalgique du chocolat au lait. Truffes au chocolat noir : Un chocolat noir riche et onctueux avec une garniture veloutée.

Emballées individuellement et disponibles en sachets de 120g, les truffes végétaliennes LINDOR sont parfaites pour offrir, partager ou encore pour votre propre moment de gourmandise.

Créée par les Maîtres Chocolatiers experts de Lindt, chaque truffe reflète plus de 175 ans d'héritage chocolatier suisse et un engagement envers l'innovation sans compromis sur la qualité ou le goût.

Plus de faits saillants du sondage :

73 % des végétaliens seraient ravis de découvrir un chocolat végétalien qui reproduit parfaitement le goût du chocolat aux produits laitiers, ce qui démontre une forte demande des consommateurs pour des options végétaliennes gourmandes.

76 % des végétaliens estiment que se faire plaisir avec de délicieuses offres végétaliennes est un aspect important du bien-être personnel, soulignant le lien émotionnel entre gourmandise et bien-être.

C'est les plus jeunes générations de végétaliens qui déclarent que le chocolat au lait leur manque le plus, la génération Z (84 %) étant la plus susceptible de s'en ennuyer, suivie par les milléniaux (80 %).

Pour plus d'informations sur les offres végétaliennes de Lindt ou pour trouver une boutique de chocolat Lindt près de chez vous, visitez www.lindt.ca.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 175 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 32 filiales et bureaux régionaux dans environ 500 magasins en propre et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 14 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 4,97 milliards de francs suisses en 2022.

À propos du sondage

Au total, 724 adultes canadiens suivant un régime végétalien ont été interrogés en ligne par Burson entre le 21 et le 25 avril 2025. Les participants ont été recrutés à partir du panel de Cint et sélectionnés pour confirmer qu'ils suivaient actuellement un régime végétalien. L'échantillon a été pondéré par région pour correspondre à la répartition de la population déclarée dans le recensement canadien de 2021. Une marge d'erreur associée pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±3 %, 19 fois sur 20.

