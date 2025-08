EXCELLENCE Fusion combine un chocolat noir de qualité supérieure avec du chocolat au lait ou blanc, la preuve que le contraste peut créer l'harmonie

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - Lindt & Sprüngli, leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme, est fière d'annoncer le lancement d'EXCELLENCE Fusion, une innovation qui offre deux expériences gustatives en une seule barre de chocolat exquise. Les maîtres chocolatiers de renommée mondiale de Lindt ont créé ce chocolat noir haut de gamme combiné à une fine couche de chocolat au lait ou blanc. Cette version est plus accessible et moins intense que le chocolat noir pur, mais elle ne sacrifie rien au plaisir. Ce n'est pas simplement noir ou blanc. C'est Fusion.

Ce n’est pas simplement noir ou blanc. C’est Fusion. (Groupe CNW/Lindt & Sprüngli)

Des études révèlent que, même si le chocolat noir gagne en popularité, il est encore considéré comme trop amer ou trop intense par plusieurs Canadiens. Fusion offre une expérience chocolatée unique aux amateurs de chocolat : une barre composée de plusieurs couches, équilibrée et élaborée pour satisfaire les palais aventureux, mais aussi ceux qui souhaitent simplement goûter quelque chose de nouveau et de délicieux. Fusion illustre la théorie selon laquelle les opposés s'attirent en démontrant qu'une combinaison inattendue peut donner lieu à une alliance surprenante et délicieuse.

EXCELLENCE, qui se distingue par son engagement envers la qualité, ses saveurs raffinées et son savoir-faire impeccable, poursuit son innovation avec Fusion. Cette barre de chocolat offre une expérience gustative inégalée.

Chaque carré d'EXCELLENCE Fusion a été soigneusement assemblé pour offrir deux expériences gustatives distinctes. Selon la manière dont il est dégusté, le goût audacieux du chocolat noir ou l'onctuosité du chocolat au lait ou blanc prédomine. Cela crée une expérience chocolatée captivante, intense, complexe et satisfaisante.

La gamme EXCELLENCE Fusion est maintenant offerte en deux délicieuses combinaisons de saveurs :

Une troisième saveur, la barre de chocolat à 85 % de cacao et au lait avec cristaux de fleur de sel, sera disponible à l'automne.

Offerte en format de 100g, cette barre de chocolat est parfaite pour tous ceux qui cherchent une expérience gustative exceptionnelle. Plongez dans l'univers EXCELLENCE et explorez notre sélection de délices sucrés de qualité supérieure sur www.lindt.ca, dans une boutique de chocolat Lindt près de chez vous ou dans certains grands magasins.

À propos de Lindt & Sprüngli

Depuis plus de 175 ans, Lindt & Sprüngli émerveille le monde avec ses chocolats. Cette entreprise suisse traditionnelle, dont les origines remontent à Kilchberg, près de Zurich, est un leader mondial dans le secteur du chocolat haut de gamme. Aujourd'hui, Lindt & Sprüngli produit des chocolats de qualité dans ses 12 usines en Europe et aux États-Unis. Les produits de Lindt & Sprüngli sont distribués par 32 filiales et bureaux régionaux dans environ 500 boutiques et via un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants à travers le monde. Avec plus de 14 000 employés, le groupe Lindt & Sprüngli a généré des revenus de 4,97 milliards de francs suisses en 2022.

SOURCE Lindt & Sprüngli

Relations avec les médias : Leah Nicholls, [email protected]