Lima 2019 : Aperçu du jour 7 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

L'équipe féminine de basketball en fauteuil joue pour son billet pour le match pour la médaille d'or

Mitch McIntyre joue pour le bronze en tennis en fauteuil roulant

Début des compétitions de boccia et de parabadminton

LIMA, Pérou, le 28 août 2019 /CNW/ - Deux autres sports s'ajoutent à l'horaire jeudi aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 alors que la fin des compétitions approche pour d'autres avec les demi-finales de basketball en fauteuil roulant et de goalball. Voici un aperçu de la septième journée des compétitions de l'Équipe parapanaméricaine canadienne :

Le Canada doit gagner le match de demi-finale du tournoi féminin de basketball en fauteuil roulant pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Pour obtenir son laissez-passer, l'équipe a simplement besoin d'une victoire. Les Canadiennes affrontent les Brésiliennes à 18 h 30 heure locale / 19 h 30 HNE. Le Brésil a conclu la ronde préliminaire deuxième de son groupe avec une fiche de 2-1 alors que le Canada peut se targuer d'avoir réussi une fiche parfaite de 3-0.

doit gagner le match de demi-finale du tournoi féminin de basketball en fauteuil roulant pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020. Pour obtenir son laissez-passer, l'équipe a simplement besoin d'une victoire. Les Canadiennes affrontent les Brésiliennes à 18 h 30 heure locale / 19 h 30 HNE. Le Brésil a conclu la ronde préliminaire deuxième de son groupe avec une fiche de 2-1 alors que le Canada peut se targuer d'avoir réussi une fiche parfaite de 3-0. Mitch McIntyre sera du match pour la médaille de bronze de l'épreuve quad en simple de tennis en fauteuil roulant. Son opposant est l'Américain Bryan Barten et les deux se retrouvent sur le terrain autour de 12 h 30 heure locale. Pour ses premiers Jeux multisports, Mitch McIntyre cherche à devenir le premier Canadien à obtenir une médaille en simple dans la discipline. Il a déjà joué contre son adversaire à deux reprises à qui il a concédé la victoire autant de fois, mais leur dernière rencontre remonte à 2017.

voudra poursuivre sur sa lancée au papillon S7. Elle est déjà grimpée sur le podium de trois des quatre épreuves individuelles auxquelles elle a pris part depuis le début des Jeux. Les autres paranageurs à l'œuvre sont : en finale du dos S6 femmes, Clémence Paré au papillon femmes S5 et au S13 et au libre hommes. C'est le début de l'épreuve individuelle de boccia. La meilleure joueuse canadienne, la médaillée d'argent en double de Toronto 2015, Alison Levine , est en quête d'une médaille dans la catégorie BC4. Le médaillé de bronze des Jeux paralympiques de Londres 2012 Marco Dispaltro sera lui aussi à l'œuvre comme cinq autres membres de l'équipe : Éric Bussière, Iulian Ciobanu , Philippe Lord , Marylou Martineau et Hanif Mawji .

2015, , est en quête d'une médaille dans la catégorie BC4. Le médaillé de bronze des Jeux paralympiques de Londres 2012 Marco Dispaltro sera lui aussi à l'œuvre comme cinq autres membres de l'équipe : Éric Bussière, , , et . En goalball, les hommes affrontent les États-Unis en demi-finale à 15 h heure locale. Chez les femmes, la ronde préliminaire se termine avec un match contre les États-Unis à 17 h 30 heure locale. Elles occupent actuellement le deuxième rang avec une fiche de 3-1. Les Américaines sont premières avec leur fiche de 4-0. Lors des Jeux parapanaméricains de Toronto 2015, les équipes canadiennes féminines et masculines avaient remporté la médaille de bronze.

2015, les équipes canadiennes féminines et masculines avaient remporté la médaille de bronze. Le parabadminton fera ses débuts parapanaméricains, un an avant son entrée au programme paralympique. Plusieurs athlètes canadiens seront à l'œuvre : Olivia Meier , Wyatt Lightfoot , Pascal Lapointe , William Roussy et Yuka Chokyu joueront en simple et les équipes composées de Bernard Lapointe et Richard Peter , et de Pascal Lapointe et d'Olivia Meier seront également en piste.

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports.

Horaire en direct du 29 août :

10 h HNE - Ronde préliminaire de paranatation du jour 5

10 h HNE - Parabadminton du jour 1

16 h HNE - Finales du jour 5 de paranatation

19 h 30 HNE - Match Canada - Brésil, basketball en fauteuil roulant, demi-finale (FEMMES)

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

