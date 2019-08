Lima 2019 : Aperçu du jour 5 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

Le Canada disputera la médaille d'or aux États-Unis en rugby en fauteuil roulant

Conclusions de la ronde préliminaire de basketball en fauteuil roulant

Demi-finales pour les deux équipes de volleyball assis

LIMA, Peru, le 26 août 2019 /CNW/ - L'Équipe parapanaméricaine canadienne a l'assurance d'inscrire au moins une autre médaille au tableau avec la finale du tournoi de rugby en fauteuil roulant où le Canada jouera pour la médaille d'or. L'unifolié pourrait gagner d'autres médailles en para-athlétisme, paracyclisme et paranatation tandis que la ronde éliminatoire commence dans plusieurs sports d'équipe. Voici un aperçu de la cinquième journée des compétitions des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 :

Une médaille d'or et un billet pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 sont en jeu pour l'équipe de rugby en fauteuil roulant mardi. L'équipe affrontera les États-Unis en finale à midi heure locale / 13 h HNE. Il s'agit d'une répétition du match pour la médaille d'or de Toronto 2015, un match hautement enlevant, où le Canada s'était emparé de la victoire. Les Canadiens visent le même résultat à Lima et espèrent effacer leur défaite de 54-51 aux mains des Américains en ronde préliminaire pendant le week-end. Une victoire donnerait au Canada son laissez-passer pour ses Jeux paralympiques de l'an prochain tandis qu'une défaite le forcerait à passer par une qualification de dernière chance.

2020 sont en jeu pour l'équipe de rugby en fauteuil roulant mardi. L'équipe affrontera les États-Unis en finale à midi heure locale / 13 h HNE. Il s'agit d'une répétition du match pour la médaille d'or de 2015, un match hautement enlevant, où le Canada s'était emparé de la victoire. Les Canadiens visent le même résultat à et espèrent effacer leur défaite de 54-51 aux mains des Américains en ronde préliminaire pendant le week-end. Une victoire donnerait au Canada son laissez-passer pour ses Jeux paralympiques de l'an prochain tandis qu'une défaite le forcerait à passer par une qualification de dernière chance. Au vélodrome, les épreuves de paracyclisme sur piste se terminent mardi avec l'épreuve du contre la montre en tandem ( Carla Shibley et la pilote Meghan Lemiski , Annie Bouchard et la pilote Evelyne Gagnon et Lowell Taylor et le pilote Andrew Davidson ). Dans la catégorie C4, Marie-Claude Molnar prendra le départ de la poursuite individuelle. Les trois tandems sont montés sur le podium lors de la première journée de compétition pour une récolte d'une médaille d'or et de deux d'argent. Ils espèrent un résultat semblable. Les finales commencent à 15 h 15 heure locale.

et la pilote , et la pilote et et le pilote ). Dans la catégorie C4, prendra le départ de la poursuite individuelle. Les trois tandems sont montés sur le podium lors de la première journée de compétition pour une récolte d'une médaille d'or et de deux d'argent. Ils espèrent un résultat semblable. Les finales commencent à 15 h 15 heure locale. Pour l'avant-dernier jour des compétitions de para-athlétisme, la paralympienne de Rio 2016 et médaillée d'or de Toronto 2015 Jennifer Brown prendra part à sa première épreuve des Jeux, le lancer du disque F38. Guillaume Ouellet , qui a remporté la médaille d'or du 5000 m plus tôt cette semaine, vise une deuxième médaille au 1500 m dans la catégorie T13. Amanda Rummery , Zachary Gingras , Ben Brown , Madison Wilson-Walker , Harrison Orpe et Sarah Mickey seront également en piste.

médaillée d'or de 2015 Jennifer Brown prendra part à sa première épreuve des Jeux, le lancer du disque F38. , qui a remporté la médaille d'or du plus tôt cette semaine, vise une deuxième médaille au dans la catégorie T13. , , , , et seront également en piste. La ronde préliminaire du tournoi de basketball en fauteuil roulant se conclut mardi. L'équipe féminine inaugure la journée à 8 h heure locale / 9 h HNE par un match contre le Mexique et l'équipe masculine sera de retour sur le terrain à 20 h 45 heure locale / 21 h 45 HNE pour un match contre l'Argentine. Les femmes occupent actuellement la tête de leur groupe avec une fiche de 2-0 et espèrent s'y maintenir avant la demi-finale. Les hommes ont eux aussi une fiche de 2-0 et voudront demeurer invaincus avant d'accéder aux quarts de finale.

espèrent s'y maintenir avant la demi-finale. Les hommes ont eux aussi une fiche de voudront demeurer invaincus avant d'accéder aux quarts de finale. Les épreuves de paranatation se poursuivent et les paranageurs entendent continuer leur récolte qui s'élève à six médailles. Dans la catégorie S14, les nageurs Nicholas Bennett (deux médailles d'or), Angela Marina (une médaille d'or) et Tyson MacDonald (une médaille de bronze) seront de retour à la piscine pour le 100 m dos. Jacob Brayshaw , Myriam Soliman , Krystal Shaw , Michelle Tovizi , Emma Grace Van Dyk , Arianna Hunsicker et Clemence Pare seront aussi à l'œuvre.

(deux médailles d'or), (une médaille d'or) et (une médaille de bronze) seront de retour à la piscine pour le dos. , , , , , et seront aussi à l'œuvre. En tennis en fauteuil roulant, Rob Shaw , neuvième au classement mondial et deuxième au classement à Lima , entame sa quête du podium dans la catégorie quad avec un duel en quart de finale contre le Chilien Pablo Araya . Son coéquipier Mitch McIntyre affrontera le Péruvien en simple. Le tennis quad fait son entrée au programme parapanaméricain ici à Lima . Les joueurs Thomas Venos et Jonathan Tremblay joignent leurs forces en quart de finale en double pour affronter les favoris, les Argentins Gustavo Fernandez et Agustin Ledesma .

, neuvième au classement mondial et deuxième au classement à , entame sa quête du podium dans la catégorie quad avec un duel en quart de finale contre le . Son coéquipier affrontera le Péruvien en simple. Le tennis quad fait son entrée au programme parapanaméricain ici à . Les joueurs et joignent leurs forces en quart de finale en double pour affronter les favoris, les Argentins Gustavo Fernandez et . Les équipes canadiennes masculine et féminine de volleyball assis disputeront un match de demi-finale mardi. Les hommes rencontrent les États-Unis à 11 h et les femmes, le Brésil à 17 h. Lors des Jeux parapanaméricains de Toronto 2015, les deux équipes avant remporté la médaille de bronze. Pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo 2020, les femmes doivent terminer premières ou deuxièmes après les États-Unis alors que les hommes ont besoin d'une victoire.

2015, les deux équipes avant remporté la médaille de bronze. Pour se qualifier pour les Jeux de 2020, les femmes doivent terminer premières ou deuxièmes après les États-Unis alors que les hommes ont besoin d'une victoire. En goalball, l'équipe masculine dispute son dernier match de la ronde préliminaire à 15 h heure locale contre le Venezuela . Celui-ci déterminera leur position en quart de finale. L'équipe féminine a encore trois matchs préliminaires à l'horaire et se mesurera au Costa Rica à 16 h 15 heure locale.

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports .

Horaire en direct du 27 août :

9 h HNE - Match Canada - Mexique, basketball en fauteuil roulant, ronde préliminaire (FEMMES)

10 h HNE - Jour 3 de la ronde préliminaire de paranatation

13 h HNE - Match Canada - États-Unis, rugby en fauteuil roulant, FINALE

16 h HNE - Jour 4 de compétition en para-athlétisme

16 h HNE - Finales du jour 3 de paranatation

21 h 45 HNE - Match Canada - Argentine, basketball en fauteuil roulant, ronde préliminaire (HOMMES)

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations publiques, nwatts@paralympic.ca, WhatsApp : 1-613-462-2700, Cell Lima : +51 920 342 739

