Lima 2019 : Aperçu du jour 3 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

Entrée en scène des paranageurs

Conclusion de la ronde préliminaire de rugby en fauteuil roulant

Les équipes féminine et masculine de basketball à l'œuvre

LIMA, le 24 août 2019 /CNW/ - Une autre journée chargée attend l'Équipe parapanaméricaine canadienne dimanche aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 avec le début des compétitions de paranatation et la suite des matchs de la ronde préliminaire de plusieurs équipes canadiennes. Voici un aperçu de la troisième journée des compétitions :

Le Canada a les demi-finales de rugby en fauteuil roulant dans sa mire et disputera ses deux derniers matchs de la ronde préliminaire dimanche. La fiche du pays est présentement de 3-0. La journée commence à 10 h heure locale / 11 h HNE par un match contre le Chili. Le Canada affrontera ensuite la seule autre équipe invaincue du tournoi, les États-Unis pour son dernier match préliminaire à 15 h heure locale / 16 h HNE. Il y a quatre ans, le Canada avait battu les États-Unis pour gagner la médaille d'or dans un match serré et l'affrontement pourrait servir de répétition générale avant la finale.

L'action commence à la piscine avec le début des compétitions de paranatation. Plusieurs épreuves sont au programme. Le Canada peut compter sur un groupe de jeunes nageurs qui promet de faire des vagues à Lima. Il s'agit d'une première participation à des grands Jeux pour chacun d'entre eux. Les courses préliminaires commencent à 9 h heure locale / 10 h HNE et les finales, à 17 h heure locale / 18 h HNE. Les nageurs suivants seront en action : Caleb Arndt , Clémence Paré, Nicholas Bennett , Tyson MacDonald , Angela Marina , Emma Grace Van Dyk , Ariana Hunsicker et Myriam Soliman .

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports .

Horaire en direct du dimanche 25 août :

10 h HNE - Jour 1 de la ronde préliminaire de paranatation

11 h HNE - Match Canada - Chili, rugby en fauteuil roulant, ronde préliminaire

16 h HNE - Match Canada - États-Unis, rugby en fauteuil roulant, ronde préliminaire

16 h HNE - Deuxième journée de compétition en para-athlétisme

17 h 15 HNE - Match Canada - Colombie, basketball en fauteuil roulant, ronde préliminaire (HOMMES)

18 h HNE - Finales du jour 1 de paranatation

21 h 45 HNE - Match Canada - Argentine, basketball en fauteuil roulant, ronde préliminaire (FEMMES)

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.

*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.

*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici .

*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

