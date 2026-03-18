NEW YORK, le 18 mars 2026 /CNW/ - LILYSILK, la première marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collection SilkContour™. Construite autour d'un nouveau mélange à base de soie en instance de brevet, conçu pour les mouvements quotidiens et la performance légère, la collection réinvente les essentiels actifs grâce à un ajustement serré doux et confortable. Conçue pour la pratique sportive quotidienne et les modes de vie dynamiques, cette collection comprend des shorts de cycliste, des pantalons évasés, des leggings et des brassières de sport offrant un bon maintien, disponibles en rose poudré, marron et noir.

Collection SilkContour™ de LILYSILK : Un mélange de soie (brevet en instance) conçu pour offrir liberté de mouvement et confort Collection SilkContour™ de LILYSILK : Un mélange de soie (brevet en instance) conçu pour offrir liberté de mouvement et confort

SilkContour™ est un tissu à trois composants en instance de brevet composé de 36 % de soie, de 42 % de nylon recyclé et de 22 % de LYCRA®. Contrairement aux formes traditionnelles qui reposent sur la compression, SilkContour™ épouse les contours en douceur sans serrer ni restreindre les mouvements. La construction en tricot double-face place le nylon durable vers l'extérieur pour la structure, tandis que la soie repose doucement contre la peau pour offrir un confort respirant et une extensibilité raffinée.

Le tissu extensible quadridirectionnel offre une récupération élevée, un séchage rapide et une résistance aux rides, ainsi qu'une durabilité quotidienne conçue pour résister à l'abrasion et conserver la forme. Incorporant du nylon recyclé, le matériau reflète également l'engagement continu de LILYSILK envers l'innovation responsable.

Les pièces clés mettent en valeur la polyvalence de la collection, conçue pour passer facilement d'un environnement actif à un environnement de tous les jours. Le short de cycliste servant de seconde peau, SilkContour™, allie structure technique et confort respirant pour offrir un soutien moyen, tant pour les séances d'entraînement intenses que pour un porté quotidien. Le pantalon Drape Flow allie un drapé élégant à une extensibilité fonctionnelle pour créer une silhouette flatteuse qui s'adapte aussi bien aux activités sportives qu'à un usage quotidien. Le pantalon Streamline présente des lignes profilées et des passepoils contrastés qui soulignent les courbes naturelles du corps tout en offrant un ajustement fluide, comme une seconde peau. Le soutien-gorge Streamline et le soutien-gorge Air Touch offrent un maintien moyen grâce à leurs coutures profilées et à leur doublure en soie, qui allient résistance et douceur pour garantir une bonne tenue sans pour autant sacrifier le confort ni l'élégance.

« Nous avons passé beaucoup de temps à nous demander si le confort pouvait aussi être synonyme de raffinement », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Avec SilkContour™, nous voulions créer quelque chose qui suit les lignes naturelles du corps sans pincer ni serrer. Il ne s'agit pas de réinventer les vêtements, mais de créer quelque chose qui fait du bien à porter. »

La collection SilkContour™ marque l'évolution continue de LILYSILK au-delà des vêtements de soie traditionnels et marque son expansion en produits essentiels axés sur la performance qui allient innovation des matériaux, durabilité et élégance au quotidien.

Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936873/LILYSILK_SilkContour__Collection_A_Patent_Pending_Silk_Blend_Designed_Movement_Ease.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2936874/LILYSILK_SilkContour__Collection_A_Patent_Pending_Silk_Blend_Designed_Movement_Ease_1.jpg

SOURCE LILYSILK

CONTACT : Sherry Zhang, Email : [email protected]