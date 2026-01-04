NEW YORK, le 4 janv. 2026 /CNW/ -- LILYSILK, la première marque mondiale de soie qui inspire à vivre de manière spectaculaire et durable, célèbre le quatrième anniversaire de son programme de recyclage textile en partenariat avec TerraCycle®, une entreprise innovante en développement durable dont la mission est de faire disparaître le concept même de déchet. Depuis son lancement en janvier 2022, le programme a permis aux clients américains de recycler 2 849 articles en soie et en cachemire non destinés au don, totalisant près de 762 kg (1 680 livres), transformés en matériaux utilisés pour l'isolation, le rembourrage de coussins et d'autres applications.

LILYSILK célèbre le quatrième anniversaire de son programme de recyclage textile avec TerraCycle®

Dans le cadre de cette initiative, les clients de LILYSILK dans tout le pays peuvent envoyer leurs textiles usagés à recycler grâce à une étiquette d'expédition prépayée téléchargeable, disponible dans le cadre du programme de recyclage gratuit de LILYSILK. Une fois reçus, les textiles acceptés sont recyclés en matières premières pouvant servir à la fabrication de nouveaux produits. Les participants accumulent des points LILYSILK et des TerraCycle® Recycling Rewards, échangeables contre des dons à des organismes de bienfaisance.

En novembre 2025, le programme avait déjà permis de recycler 425 produits LILYSILK sur année, portant le total à 2 849 articles depuis son lancement. Les participants ne cessent de louer l'impact positif sur l'environnement et la facilité d'utilisation du programme, en parfaite adéquation avec leurs valeurs de durabilité et de consommation responsable. La réutilisation des textiles contribue à l'économie circulaire et reflète leurs objectifs écologiques personnels. Le processus est transparent et accessible, et les participants expriment leur fierté de donner une seconde vie à leurs articles. Plusieurs notent également que le programme favorise une fidélité accrue à la marque et encourage des habitudes d'achat réfléchies, mettant en pratique les principes de « réduction, réutilisation, recyclage ».

Pour améliorer le programme, LILYSILK a mené une enquête d'un mois auprès des participants américains afin de mieux comprendre leurs motivations, leur expérience et leurs suggestions. Les retours permettront d'améliorer l'accessibilité au recyclage et de guider les futures initiatives en matière de développement durable.

Du 1er janvier au 31 mars 2026, les participants qui recyclent des produits LILYSILK non destinés au don recevront une taie d'oreiller en soie gratuite lors de leur prochain achat, en plus de gagner 500 points LILYSILK et une réduction de 20 %.

David Wang, PDG de LILYSILK, a déclaré : « À l'occasion de nos quatre ans d'existence, notre engagement envers la planète se renforce avec chaque article bénéficiant d'une seconde vie. Notre partenariat avec TerraCycle reflète notre conviction commune que le véritable luxe ne réside pas seulement dans une qualité exceptionnelle, mais aussi dans une gestion responsable. Avec notre communauté, nous tissons un avenir où beauté et durabilité vont de pair. »

Pour participer, les clients peuvent créer une étiquette d'expédition prépayée gratuite sur www.lilysilk.com ou www.terracycle.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853947/LILYSILK_celebrates_fourth_anniversary_textile_recycling_program_TerraCycle.jpg

SOURCE LILYSILK

CONTACT : Sherry Zhang, courriel : [email protected]