NEW YORK, le 23 avril 2026 /CNW/ - LILYSILK, la première marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, a été portée par la mannequin et actrice hongroise Barbara Palvin dans sa publication Instagram du 15 avril, où elle portait des pièces de la nouvelle gamme de vêtements sport SilkContour™ de la marque. Cette apparition apporte une nouvelle visibilité à SilkContour™, la nouvelle innovation textile de LILYSILK lancée le 18 mars.

Barbara Palvin porte le nouveau vêtement sport SilkContour™ de LILYSILK (PRNewsfoto/LILYSILK)

Dans la publication, Barbara apparaît dans deux styles SilkContour™ qui reflètent l'équilibre entre confort, mouvement et design raffiné de la collection. Dans une tenue, elle porte le soutien-gorge SilkContour™ Air Touch et le pantalon SilkContour™ Drape Flow en coloris grains de café. Dans l'autre, elle porte le soutien-gorge SilkContour™ Streamline et le legging SilkContour™ Streamline en noir. Ensemble, les tenues présentent SilkContour™ comme une extension naturelle du langage de design de LILYSILK dans les vêtements de sport.

Lancée le 18 mars, SilkContour™ est la nouvelle ligne de vêtements sport de LILYSILK conçue pour offrir un confort doux, une facilité de mouvement et une coupe lisse et seyante. Faisant écho aux propres mots de Mme Palvin, « Loving the comfort of SilkContour » (J'aime le confort de SilkContour), la ligne allie une sensation légère et souple à un look soigné au quotidien.

L'apparition de Mme Palvin dans des vêtements SilkContour™ s'appuie également sur son lien continu avec la marque. En août 2025, elle portait une tenue LILYSILK complète lors du Festival du film de Venise. En novembre 2025, elle a de nouveau été vue dans des vêtements LILYSILK lors de la Semaine de la mode de Paris. En février 2026, Barbara a également partagé une publication Instagram dans laquelle elle portait la chemise à rayures en charmeuse de soie LILYSILK. Ensemble, ces moments reflètent la visibilité continue de LILYSILK à travers différentes occasions de port et styles vestimentaires.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes de voir Barbara Palvin dans nos articles SilkContour™ », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Barbara a longtemps été une voix influente en faveur de la positivité corporelle. Ses courbes naturelles et ses mensurations non standard dans les défilés ont contribué à élargir la manière dont la beauté est perçue aujourd'hui. Cet esprit s'aligne étroitement avec la gamme SilkContour™, qui est conçue pour tracer les lignes naturelles du corps sans compression. Nous apprécions la façon dont elle apporte confiance et aisance à l'apparence. »

Avec SilkContour™, LILYSILK continue d'élargir son offre dans les domaines de la mode, de la maison et du mode de vie, tout en intégrant son expertise emblématique des fibres naturelles dans une nouvelle catégorie. La gamme propose une approche plus douce et plus raffinée du vêtement de sport pour les consommateurs en quête de confort, de polyvalence et d'un style discret.

Pour en savoir plus, visitez le site officiel de LILYSILK à l'adresse www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

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SOURCE LILYSILK

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