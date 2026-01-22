NEW YORK, 22 janvier 2026 /CNW/ - LILYSILK, la première marque mondiale d'articles de soie, qui incite les personnes à adopter un mode de vie durable sans renoncer à leurs ambitions, a officiellement lancé le 22 janvier 2026 sa collection de printemps pour cette année, « Muse méditerranéenne ». S'inspirant de la lumière naturelle, des paysages côtiers et de la philosophie du mode de vie méditerranéen, la collection présente une expression raffinée de l'élégance moderne : fluidité des formes, conscience du savoir-faire et aisance au quotidien. En sortant sa toute première boîte-cadeau d'articles en soie à rayures roses à l'occasion de la Saint-Valentin, la marque propose également aux amoureux une nouvelle façon de manifester leur tendresse et leur affection.

LILYSILK dévoile sa collection pour le printemps 2026 : « Muse méditerranéenne »

Inspirée par les rivages ensoleillés, les maisons blanchies à la chaux et le doux rythme de la vie côtière, la collection « Muse méditerranéenne » illustre la vision de raffinement sobre propre à LILYSILK. Alliant des silhouettes aériennes, des lignes épurées et une palette de couleurs paisibles autour du bleu égéen, du blanc marbré et du doré ensoleillé, la collection met en avant des pièces intemporelles, prônant la liberté de mouvement du matin au soir.

Parmi les pièces clés de la collection, on peut mentionner le chandail à manches courtes en cachemire brossé, confectionné à partir de cachemire mongol haut de gamme pour assurer douceur et confort durable, le cardigan rayé au crochet en laine mérinos lavable en machine, qui équilibre commodité et finesse, ou encore le trench court Serica, un trenchcoat double face en satin de soie qui associe structure architecturale et drapé fluide pour créer des combinaisons polyvalentes.

« Cette saison, c'est au bord du littoral méditerranéen que nous trouvons la sérénité », a déclaré David Wang, directeur général de LILYSILK. « La collection "Muse méditerranéenne" est une ode à la fluidité, à la lumière et au stylisme conscient, qui tisse dans chaque détail beauté naturelle et savoir-faire attentif. Le véritable luxe commence par le respect de la nature et de notre façon de vivre. »

Lancée en même temps que la collection de printemps 2026, la collection LILYSILK Saint-Valentin, en charmeuse de 19 mommes, est ornée de douces rayures rosées. La collection comprend des vêtements de nuit et des accessoires pensés pour célébrer l'intimité de la sphère privée. Petit plus raffiné pour la saison : les articles sélectionnés sont présentés dans une boîte-cadeau rose spécialement conçue. Ces articles resteront disponibles après la Saint-Valentin, mais la boîte et le choix de l'assortiment, qui soulignent la résonance émotionnelle de la collection, sont des offres à durée limitée.

Fidèle à ses racines dominées par les valeurs de l'artisanat, de la durabilité et du mode de vie conscient, LILYSILK continue de redéfinir le luxe moderne par son esthétique inspirée de la nature et ses choix de matières délicates. En appui à la mission de la marque, la collection de printemps 2026, combinée avec l'offre de la Saint-Valentin, aide chaque jour les personnes à rendre leur vie plus belle en lui donnant plus de sens.

