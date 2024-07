NEW YORK, 24 juillet 2024 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables est ravie de présenter sa collection automne 2024, « La touche milanaise ». Avec son élégance et son savoir-faire milanais, cette collection célèbre la sensibilité unique à la mode de Milan, avec des matériaux de haute qualité et des motifs raffinés qui incarnent une touche minimaliste. Des teintes vives inspirées du style urbain vibrant de Milan et de la palette chaude de l'automne vous invitent à adopter l'esprit élégant de Milan.

Faits saillants de la collection de l'automne 2024

Charme au bureau :

Blazer exécutif Sprezzatura : Ce mélange de soie et de laine est conçu pour les réunions d'affaires et officielles, offrant un raffinement urbain avec un ourlet légèrement évasé et une taille ajustée. Ce tissu dégage à la fois grandeur et respirabilité, idéal pour une apparence distinctive et haut de gamme.

: Ce mélange de soie et de laine est conçu pour les réunions d'affaires et officielles, offrant un raffinement urbain avec un ourlet légèrement évasé et une taille ajustée. Ce tissu dégage à la fois grandeur et respirabilité, idéal pour une apparence distinctive et haut de gamme. Pantalons Sprezzatura Urbane : Combinant la qualité sprezzatura et la fonctionnalité, ce pantalon à taille haute et étroite présente une silhouette contemporaine et urbaine. Le modèle classique à motif prince de galles ajoute un attrait sophistiqué, parfait pour le bureau.

: Combinant la qualité sprezzatura et la fonctionnalité, ce pantalon à taille haute et étroite présente une silhouette contemporaine et urbaine. Le modèle classique à motif prince de galles ajoute un attrait sophistiqué, parfait pour le bureau. Jupe-crayon Sprezzatura prince de galles : Polyvalente et chic, cette jupe offre une conception de hauteur moyenne avec une fente avant élégante pour faciliter les mouvements. La coupe ajustée accentue la silhouette, ce qui la rend idéale pour le bureau ou les sorties plus décontractées.

Collection Bébé cachemire ultra doux :

Cardigan à col rond en cachemire torsadé : Ce luxueux cardigan, fabriqué à 100 % de Bébé cachemire, est en tricot torsadé et comporte une patte boutonnée, ce qui permet une transition qui le rend idéal pour les occasions professionnelles ou décontractées. La broderie du logo LILYSILK sur l'ourlet gauche ajoute une touche d'élégance.

Ce luxueux cardigan, fabriqué à 100 % de Bébé cachemire, est en tricot torsadé et comporte une patte boutonnée, ce qui permet une transition qui le rend idéal pour les occasions professionnelles ou décontractées. La broderie du logo LILYSILK sur l'ourlet gauche ajoute une touche d'élégance. Gilet en cachemire sans manches : Fabriqué de Bébé cachemire ultra doux, ce gilet confortable peut être porté seul ou superposé pour une allure collégiale et sportive.

Fabriqué de Bébé cachemire ultra doux, ce gilet confortable peut être porté seul ou superposé pour une allure collégiale et sportive. Pull en cachemire semi-transparent à mailles torsadées : Adoptez une élégance confortable avec ce pull décontracté et surdimensionné, à superposer à un autre vêtement, parfait pour le début de l'automne.

Un autre point saillant de la collection est le trench-coat classique hydrofuge , qui montre en détail la perfection de LILYSILK. Ce trench-coat intemporel, avec une patte de boutonnage dissimulée et des boutons en corne, offre une silhouette épurée et moderne, adaptée aux affaires ou aux voyages. Parmi les autres articles dignes de mention, mentionnons la robe coupe-vent en soie-laine à ceinture et la robe plissée accordéon sans manches, toutes deux conçues pour rehausser votre garde-robe avec élégance et polyvalence.

« Nous sommes ravis de présenter « La touche milanaise », notre collection d'automne qui célèbre le style et la grâce de Milan, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Mettant en vedette les motifs à carreaux au mélange de soie et de laine et des articles en bébé cachemire ultra doux, cette collection incarne le dévouement de LILYSILK à l'égard del'élégance et de la qualité exceptionnelle dans tous les détails. »

