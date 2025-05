NEW YORK, 19 mai 2025 /CNW/ - LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui se consacre à inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, présente fièrement sa toute dernière collection capsule en édition limitée, faite de tissus Liberty, la célèbre maison textile britannique connue pour ses impressions légendaires et ses techniques artisanales. Dotée de trois motifs floraux exclusifs et de 28 pièces méticuleusement fabriquées, la collection allie l'engagement de LILYSILK envers le luxe écoresponsable au riche patrimoine de conception de Liberty, afin d'offrir une nouvelle touche élégante pour les garde-robes du printemps et de l'été.

Collection capsule LILYSILK faite de tissus Liberty

Fabriquée avec de la soie certifiée OEKO-TEX 100 importée d'Italie, chaque pièce rend hommage à l'art intemporel tout en adoptant un design durable. Des longues robes fluides aux accessoires en soie, en passant par les taies d'oreiller confectionnées à l'aide du tissu en surplus, la collection reflète les valeurs communes de patrimoine, de beauté et de responsabilité environnementale.

La collaboration de LILYSILK avec Liberty unit le savoir-faire et le design des deux marques reconnues afin de rehausser l'élégance au quotidien. Depuis 2010, LILYSILK promeut un mode de vie raffiné avec de la soie de mûrier de qualité supérieure, tandis que Liberty, célèbre depuis 1875, donne vie à ses impressions emblématiques de Soho dessinées à la main depuis son usine italienne près du lac de Côme.

« Cette collection incarne le renouveau et la créativité, affirmait David Wang, chef de la direction chez LILYSILK. Les impressions de Liberty ne sont pas seulement des motifs. Ce sont des œuvres d'art qui reflètent notre engagement envers la beauté et la qualité. Nous vous invitons à commencer ce voyage de fleurs et à accueillir l'esprit du printemps avec nous. »

La collection présente trois motifs de Liberty, chacun riche en histoire et en charme visuel. Le motif Fairytale Forest, inspiré du folklore allemand, évoque un boisé enchantant avec des clématites, des pivoines et des campanules, tout cela sur une toile de vert intense. Le motif Daffodil Dream, quant à lui, illustre un pré de jonquilles douillet, symbolisant la pureté et l'amour de soi, avec une touche de nostalgie poétique. Et enfin, le motif Poppy Parade, réinventé à partir d'un classique des années 1980 de Liberty, montre des coups de pinceau romantiques d'un rouge cramoisi avec des tons de sauge, de mousse et de vermillon, faisant écho à la chaleur des peintures à l'huile d'époque.

Cette collection de 28 pièces allie beauté et utilité. Quatorze pièces de vêtement, dont des robes, des jupes, des chemises et des camisoles, pour une polyvalence intemporelle. Neuf accessoires, dont des foulards, des chouchous et des masques pour les yeux, sont fabriqués à partir de soie en surplus dans le cadre d'une mission « zéro déchets ». Deux taies d'oreiller en soie offrent un luxe discret à la maison. Chaque article est conçu pour rehausser le style au quotidien tout en honorant les valeurs fondamentales d'élégance et de durabilité de LILYSILK.

