LILYSILK partage son rapport d’impact 2024 à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, soulignant ses efforts continus en matière de durabilité

NEW YORK, 6 juin 2025 /CNW/ - LILYSILK , la première marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a publié son rapport d'impact 2024 . Voici la troisième année consécutive que la marque publie ses réalisations en matière de développement durable à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Le rapport met en évidence les avancées significatives de LILYSILK pour faire progresser la durabilité, solidifiant davantage l'engagement de la marque en faveur d'une production responsable et d'une bonne gestion de l'environnement.

Le rapport met en lumière le mouvement « zéro déchet » de la marque, qui repose sur trois piliers : Zéro stock, Zéro déchet et Zéro chiffon.

Zéro stock : Le modèle de fabrication sur commande de LILYSILK permet de confectionner des vêtements en 48 heures et de les livrer en deux à trois jours, ce qui minimise les déchets et permet de ne créer que ce qui est vraiment nécessaire.

Zéro déchet : LILYSILK a transformé de manière créative des tissus excédentaires en 7 323 taies d'oreiller en patchwork, 29 048 barrettes et 15 410 masques pour les yeux. Les matériaux restants, plus de 5 tonnes, ont été déchiquetés et transformés en tissus durables, y compris des mélanges de soie et de laine pour les futures collections.

Zéro chiffon : En partenariat avec TerraCycle®, LILYSILK propose à ses clients un programme de recyclage de leurs produits en soie. Rien qu'en 2024, le programme a permis de détourner plus de 490 livres de matériaux des décharges. À ce jour, nous avons recyclé plus de 2 690 articles, contribuant ainsi à éviter que les textiles de soie inusables ne se retrouvent dans les décharges et les incinérateurs.

L'entreprise continue également d'améliorer ses pratiques d'emballage. En 2024, 99 % des emballages extérieurs de LILYSILK étaient dégradables, l'objectif étant d'atteindre 100 % en 2026. De nombreux matériaux portent désormais la certification FSC® .

L'engagement de LILYSILK s'étend aux partenariats avec les fournisseurs. L'entreprise maintient un processus d'évaluation rigoureux, qui exige que les partenaires détiennent des certifications mondialement reconnues, notamment GOTS (Global Organic Textile Standard), RWS (Responsible Wool Standard), GCS (Good Cashmere Standard) et OEKO-TEX . Ces certifications garantissent que les matières premières proviennent de sources éthiques et respectent les normes environnementales et sociales les plus strictes.

« Pour la Journée mondiale de l'environnement 2025, nous sommes fiers de partager nos progrès vers un avenir plus durable, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Notre mission, qui consiste à inspirer les gens à vivre de manière spectaculaire, va de pair avec notre engagement en faveur du développement durable. En réduisant les déchets, en améliorant les chaînes d'approvisionnement et en établissant des partenariats avec des valeurs similaires, nous souhaitons avoir une incidence positive sur nos clients et sur la planète. »

Le rapport d'impact 2024 de LILYSILK renforce sa position de chef de file en matière de durabilité dans l'industrie de la mode, qui établit de rapports avec les clients avec des produits de haute qualité et respectueux de l'environnement et leur donne les moyens de faire des choix responsables.

Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com ou suivez LILYSILK sur Instagram et Facebook .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2704031/LILYSILK_Shares_2024_Impact_Report_World_Environment_Day_Underscoring_Its.jpg

