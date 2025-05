NEW YORK, le 25 mai 2025 /CNW/ - LILYSILK, première marque mondiale de soie dédiée à inspirer les gens à mener une vie spectaculaire et durable, est fière de dévoiler sa dernière innovation : la collection capsule de jersey de soie, disponible en ligne à partir du 23 mai. Alliant la douceur du tricot à l'élégance de la soie, cette nouvelle collection redéfinit le luxe au quotidien avec sept pièces polyvalentes et respirantes conçues pour la saison estivale.

LILYSILK dévoile sa collection de jersey de soie respirant, extensible et lavable en machine pour l’été 2025. (PRNewsfoto/LILYSILK)

Au cœur de cette collection se trouve le jersey de soie, un tissu fabriqué à partir de fibres protéiques naturelles et d'une technique de tissage spécialisée qui réunit les meilleures qualités de chaque matière : l'élasticité et la douceur du jersey avec la respirabilité et la brillance de la soie de haute qualité. Léger, frais au toucher et hypoallergénique, le jersey de soie offre une expérience luxueuse et confortable, idéale pour les températures chaudes.

Le jersey de soie de LILYSILK est plus léger que le coton et plus frais que le lin, ce qui en fait un choix élégant et judicieux pour celles qui recherchent le confort sans compromettre l'élégance. Fabriqué à partir de soie de mûrier de qualité 6A, la marque a amélioré la durabilité du matériau en y ajoutant une touche d'élasticité et en le rendant lavable en machine, pour transformer la soie intemporelle en un incontournable facile d'entretien.

La collection capsule de sept pièces comprend cinq chandails, une chemise et une jupe. Chaque pièce allie forme et fonctionnalité, pour des silhouettes raffinées qui s'adaptent à un style de vie moderne.

Chandail ajusté en jersey de soie : Conçu pour mettre en valeur la silhouette grâce à sa coupe ajustée et sa longueur équilibrée, ce chandail accentue la silhouette tout en restant respirant et frais. Disponible en quatre couleurs, il symbolise la confiance en soi et l'élégance au quotidien.

Chandail en soie surdimensionné : Fluide et décontracté, ce chandail se porte aussi bien en journée qu'en soirée, pour une élégance discrète dans trois tons apaisants.

Haut sans manches à col bénitier en jersey de soie : Doté d'un col bénitier profond et structuré et d'une bande antidérapante invisible, ce haut se porte à merveille sous une veste d'été pour un style raffiné et confortable.

« À l'approche de l'été, je suis heureux de dévoiler notre collection capsule de jersey de soie, qui incarne l'essence même de LILYSILK : innovation, élégance et intention, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. En revisitant les propriétés de la soie avec une structure tricotée respirante, nous avons créé des vêtements intemporels qui vous accompagnent tout au long de la journée, des matins ensoleillés aux soirées étoilées. »

Cet été, LILYSILK invite les clientes à prendre soin d'elles avec des vêtements luxueux, pensés pour s'adapter à leur morphologie et à leur style de vie, qu'elles voyagent, travaillent ou se détendent chez elles.

Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com ou suivez LILYSILK sur Instagram et Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2695684/LILYSILK_Unveils_Breathable_Stretchable_Machine_Washable_Silk_Jersey_Collection_Summer_2025.jpg

