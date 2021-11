TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - C'est avec grand plaisir que Lilly Canada annonce la conclusion de ses négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), ce qui permettra d'élargir l'accès à Baqsimi, un important traitement de secours pour les situations d'urgence. Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères chez les patients de quatre ans et plus atteints de diabète sucré qui prennent de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale.

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape cruciale avec l'APP, permettant ainsi à Baqsimi, une innovation québécoise, de franchir un pas de plus vers les Canadiens qui en ont besoin. Nous sommes impatients de collaborer avec les provinces et les territoires pour accélérer l'accès à ce médicament qui sauve des vies », déclare Rhonda Pacheco, directrice générale, Lilly Canada.

L'aboutissement des négociations et la signature de la lettre d'intention constituent la première étape pour permettre l'accès à Baqsimi par l'intermédiaire des régimes publics. Lilly collaborera maintenant avec les provinces et les territoires en vue de finaliser les détails de l'accès à ce traitement de secours à l'échelle régionale.

Les regroupements de patients canadiens commentent l'annonce de l'accès à Baqsimi

« Le glucagon administré par voie nasale changera la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 et de leurs aidants. Le fait de savoir qu'une option de secours peut être utilisée en toute simplicité en cas d'urgence permettra d'atténuer l'inquiétude et le stress constants liés à la possibilité de présenter une forte baisse du taux de sucre. Nous sommes très heureux que cette option soit accessible à la communauté des personnes vivant avec le diabète de type 1 », déclare Dave Prowten, président et chef de la direction, FRDJ Canada.

« Il est primordial de veiller à ce que tous les Canadiens atteints de diabète soient protégés contre un épisode inattendu d'hypoglycémie sévère », déclare Sylvie Lauzon, présidente de Diabète Québec. « La conclusion des négociations avec l'APP est une excellente nouvelle pour les diabétiques, et l'accès offert par les régimes publics à ce traitement qui peut sauver des vies contribuera à protéger un grand nombre de Canadiens. »

« Avant Baqsimi, beaucoup de gens trouvaient qu'il était compliqué de traiter l'hypoglycémie sévère. Environ les deux tiers des écoliers canadiens fréquentaient une école où le personnel ne fournissait pas de traitement. Grâce à Baqsimi, il est plus facile pour les aidants de gérer ces urgences », explique Jen Alexander, fondatrice, Type 1 Together.

« L'approbation de Baqsimi pour des épisodes d'hypoglycémie sévère a été célébrée il y a deux ans par la communauté du diabète. L'annonce d'aujourd'hui, qui confirme le remboursement par les régimes publics de cet important traitement de secours, est une autre étape importante pour les patients canadiens et notre grande communauté de parents d'enfants atteints de diabète », déclare Claire Rousse, directrice, Fondation ressources pour les enfants diabétiques.

« Pendant des années, les conseils scolaires ont rejeté les injections de glucagon pour le traitement de l'hypoglycémie sévère en raison de la possibilité d'exposition aux aiguilles. En tant qu'organisme axé sur l'éducation sur le diabète dans les écoles partout au Canada, nous sommes extrêmement heureux d'entendre l'annonce concernant le remboursement de Baqsimi par les régimes publics qui assurera la sécurité des personnes atteintes de diabète de type 1 », a déclaré Chris Jarvis, président, I Challenge Diabetes.

Créée en août 2010, l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) mène des négociations provinciales, territoriales et fédérales conjointes pour les médicaments novateurs et génériques au Canada afin que les programmes publics d'assurance médicaments et les patients en obtiennent plus pour leur argent, grâce au pouvoir de la négociation combinée.

À propos de Baqsimi

Baqsimi est une forme de glucagon facile à transporter et prête à l'emploi, qui ne nécessite ni reconstitution ni amorçage. Il est administré en une seule dose fixe de 3 mg qui est vaporisée dans le nez, où il est absorbé. Baqsimi n'a pas besoin d'être réfrigéré et peut être entreposé à des températures allant jusqu'à 30 °C/86 °F dans son tube sous pellicule plastique. Baqsimi est indiqué pour le traitement des réactions hypoglycémiques sévères chez les patients de quatre ans et plus atteints de diabète sucré qui prennent de l'insuline, lorsqu'une altération de la conscience empêche la prise de glucides par voie orale. Cette formule médicamenteuse a été découverte au Canada.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Ethan Pigott, [email protected], 416-770-5843

Liens connexes

https://www.lilly.ca/